Kako izgleda mama naše prekrasne misice? Imala je važan savjet za kćer!

Majka Branka nije skrivala ponos ni suze radosnice dok je ispraćala svoju kćer na put koji bi joj mogao promijeniti život.

Laura Gnjatović, aktualna Miss Universe Hrvatske, u Tajlandu će braniti boje Lijepe naše na 74. izdanju velikog natjecanja.

Veliko finale održat će se 21. studenoga u Bangkoku, a mnogi vjeruju da Hrvatska ove godine ima itekako snažnu predstavnicu.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR

Više o njoj pisali smo OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Grše se pohvalio velikim uspjehom, sve je podijelio na Instagramu!

Galerija 16 16 16 16 16

Lijepoj Zadranki najveća podrška je njezina obitelj, koja ju je ispratila na natjecanje. Mamin zagrljaj i suza radosnica od silnog ponosa snimile su kamere našeg Dnevnika Nove TV.

''Voli pomagati ljudima u svim aspektima, tako da sam sretna zbog tog poziva. I kruna - uvijek je dobrodošla sve ok, ali ovo je malo možda po meni vrjednije'', rekla je o Lauri njezina mama Branka Gnjatović.

Branka Gnjatović Foto: Dnevnik Nove TV

Prije natjecanja za nju je imala važnu poruku.

Pogledaji ovo Celebrity Povratak iz sjene! Meghan Markle vraća se na filmsko platno, evo gdje ćemo je gledati

''Lauri poručujem da samo bude svoja i uživa'', dodala je.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 6 Foto: PR

Ovaj zgodni frajer osvojio je srce naše misice koja slovi za favorita na velikom natjecanju! Više pročitajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Skinula se za 30. rođendan: Njezine golišave fotografije brzo su postale viralne!

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Smjela haljina golih leđa s predubokim prorezom naglasila je sve zbog čega je ova žena posebna

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate o kome je riječ? Jedan od junaka utakmice o kojoj svi pričaju ljubi našu 26 godina stariju glumicu



