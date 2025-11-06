Znate o kome je riječ? Jedan od junaka utakmice o kojoj svi pričaju ljubi našu 26 godina stariju glumicu

Mak je od Petre mlađi 26 godina, a njihov put do zajedničkog života nije bio niti malo lagan.

U SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu ove srijede dogodila se prava nogometna senzacija – i to u Velikoj Gorici. Tamo je domaći četvrtoligaš Kurilovec priredio iznenađenje izbacivši prvoligašku Istru 1961 i tako se plasirao u četvrtfinale natjecanja. Kurilovec je šokirao Istrijane s dva brza pogotka Dominika Furmeka i Matea Pršira u prvom poluvremenu. Istra je uspjela smanjiti zaostatak pogotkom Salima Lawala u 75. minuti, ali već je bilo kasno.

Među najboljima na terenu bio je i 23-godišnji Goziembah Noble Makuochukwu, poznatiji kao Mak Noble – suprug glumice Petre Dugandžić.

Petra i Mak su se upoznali u Africi i to na jednom nogometnom turniru. Vezu su nastavili na daljinu, a svojedobno je otkrila da je ona htjela ostati tamo, no Mak je htio u Europu.

Kada mu je istekla viza, morao se vratiti u Nigeriju, no par nije odustajao od namjere da budu zajedno, pa su se vjenčali u Nigeriji.

''Otišla sam u Nigeriju i tamo smo se vjenčali. Već na početku veze to sam spomenula, ali iz fore. On mi je nešto dirljivo napisao, na što sam iz zezancije dobacila: 'Daj me oženi', na što je odgovorio da je u potpunosti za to. 'Ma jesam li ja tebe upravo zaprosila?' pitala sam, na što je rekao: 'Jesi i ja sam rekao da.' Otputovala sam, sve smo organizirali i prije vjenčanja sam upoznala ''nigerijskog oca'', koji nije bio baš oduševljen kada je doznao za našu vezu. Jako su tradicionalni i bilo je malo dramatično zbog razlike u godinama te činjenice da imam brak iza sebe'', priznala je za Story svojedobno.

Tada je otkrila i kakve su bile reakcije njezine obitelji.

''Mama je otišla u tom razdoblju i baš je sve bilo jako intenzivno, a prijateljice su bile vrlo skeptične, što me dosta razočaralo. Cijenim da se kao prijatelj brineš što on dolazi iz države koja je poznata po ljubavnim prevarama, što je mlađi od mene. Možeš biti skeptičan i hvala ti što se brineš, ali nakon što ti nebrojeno puta ponovim da sam svjesna rizika i prihvaćam ga, onda valjda trebaš prihvatiti moj odabir. Ali nisu to učinile i to me razočaralo, čak i zatvorilo određene odnose'', objasnila je Petra.

Osim problema s kilometrima i vizom nigerijskog nogometaša u Hrvatskoj, Petra se susrela i s drugim poteškoćama u Africi. Osim sigurnosnih, preboljela je i malariju.

''Bilo je intenzivno u Africi, od upoznavanja obitelji, vjenčanja do same Nigerije, koja je za bijelce jako opasna. Zbog sigurnosnih razloga morala sam se voziti automobilom s blindiranim staklima jer su iz očaja i gladi u tom razdoblju otimali i bogate crnce'', ispričala je.

''Nama ta bolest zvuči pogubno, ali je kao malo jača gripa i najčešće je povezana s tifusom, koji je vrsta salmonele, koja uzrokuje velike probavne probleme. Nama to zvuči grozno, ali sestra mu je liječnica i imala sam svu njegu. Medicinska sestra dolazila mi je u hotel jer iz sigurnosnih razloga nisam išla u bolnicu. Mogla sam, ali je bilo upitno hoće li me netko na putu vidjeti, presresti auto i oteti me pa poslije tražiti otkupninu'', objasnila je.

Glumica je tada objasnila da najčešće komuniciraju na engleskom jeziku. Mak je naučio pokoju hrvatsku riječ, a ona uči jezik njegova plemena i nigerijski pidžin, izmišljeni jezik koji se temelji na engleskom jeziku.

Ni nakon vjenčanja u Nigeriji priča Petre Dugandžić i Maka Noblea nije postala jednostavnija. Budući da Hrvatska nema nigerijsku ambasadu, Petra je morala otputovati u Budimpeštu kako bi tamo ishodila službenu potvrdu kojom se nigerijski vjenčani list priznaje kao pravovaljan dokument. Tek nakon toga mogla je kod hrvatskog matičara zatražiti izdavanje domaćeg vjenčanog lista i pokrenuti proces spajanja obitelji. Kada je Mak napokon dobio dozvolu boravka i stigao u Zagreb, Petra se našla u novoj životnoj ulozi – onoj nogometne menadžerice. Ubrzo mu je osigurala prvi angažman u NK Dugopolju, a danas igra za NK Kurilovec – klub koji je povijesnom pobjedom protiv Istre 1961 izborio plasman u četvrtfinale Kupa.

