Kako izgleda praunuka Josipa Broza Tita? Promijenila je prezime, a poznato je i čime se bavi

Saša Broz podijelila je fotografije s kćeri Sarom Haas, koja je prije tri godine promijenila svoje prezime.

Glumica i redateljica te unuka Josipa Broza Tita, Saša Broz obradovala je pratitelje objavom na Instagramu sa svojom kćerkom, Titovom praunukom, scenografkinjom Sarom Haas.

U opisu objave Saša je napisala: ''Izgubljene u ljepoti Stockholma'', a fotografije prikazuju njih dvije u jesenskom okruženju švedske prijestolnice.

Sara je prije tri godine promijenila prezime — umjesto očevog Zidarića, odlučila je ponijeti prezime svoje prabake Herthe Haas. Promjenu su podržali i njezina majka i otac.

Pogledaji ovo Celebrity Kakva euforija! Naš Slavonac i četvrti koncert u Beogradu rasprodao za tren oka

Podsjetimo, Sara radi kao scenografkinja u Zagrebačkom kazalištu lutaka i već se pokazala talentiranom umjetnicom. Saša nerijetko dijeli njezine radove na društvenim mrežama.

Saša Broz i Sara Haas - 4 Foto: Instagram

Saša Broz i Sara Haas - 3 Foto: Instagram

Saša je Saru dobila u braku s glumcem Rankom Zidarićem.

Saša Broz - 2 Foto: Instagram

Inače, Saša je kći Titovog sina Aleksandra Miše Broza.

Galerija 5 5 5 5 5

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda? Eduardo da Silva pokazao kćer, koja već ima 20 godina

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Kakva transformacija! Zvijezdu hit serije teško je prepoznati nakon velike promjene

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Ovaj zgodni frajer osvojio je srce naše misice koja slovi za favorita na velikom natjecanju!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Uhvaćena u nezgodnom trenutku: Dubokim izrezom na haljini pokušala je sakriti velike bolove