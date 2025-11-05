Kako izgleda praunuka Josipa Broza Tita? Promijenila je prezime, a poznato je i čime se bavi

Saša Broz podijelila je fotografije s kćeri Sarom Haas, koja je prije tri godine promijenila svoje prezime.
U opisu objave Saša je napisala: ''Izgubljene u ljepoti Stockholma'', a fotografije prikazuju njih dvije u jesenskom okruženju švedske prijestolnice.
Sara je prije tri godine promijenila prezime — umjesto očevog Zidarića, odlučila je ponijeti prezime svoje prabake Herthe Haas. Promjenu su podržali i njezina majka i otac.
Podsjetimo, Sara radi kao scenografkinja u Zagrebačkom kazalištu lutaka i već se pokazala talentiranom umjetnicom. Saša nerijetko dijeli njezine radove na društvenim mrežama.
Saša Broz i Sara Haas - 4 Foto: Instagram
Saša Broz i Sara Haas - 3 Foto: Instagram
Saša je Saru dobila u braku s glumcem Rankom Zidarićem.
Saša Broz - 2 Foto: Instagram
Inače, Saša je kći Titovog sina Aleksandra Miše Broza.
