Kako izgleda? Eduardo da Silva pokazao kćer, koja već ima 20 godina

Rođendanskom objavom Eduardo da Silva otkrio je koliko je njegova kćer narasla te je prizorom raznježio pratitelje.
Bivši hrvatski reprezentativac Eduardo da Silva raznježio je pratitelje objavom koju je posvetio svojoj kćeri Loreni - proslavila je veliki 20. rođendan.
Na fotografiji koju je podijelio na društvenim mrežama Eduardo pozira uz svoju kćer, a uz prizor na Instagramu podijelio je i emotivan opis.
"Sretan 20. rođendan mojoj dragoj i prekrasnoj kćeri'', poručio joj je, a kćerkica mu je ispod objave poručila da ga voli.
Mnoge je iznenadilo koliko je djevojka odrasla. Komentari su brzo počeli pristizati – neki nisu mogli vjerovati da već ima 20 godina, dok su drugi nizali komplimente na račun njezina izgleda.
''Čestitam djevojčice'', ''Čestitke Lorena, puno zdravlja i sreće'', ''Želim ti sve najbolje'', ''Čestitam srećo lijepa'', dio je komentara s Instagrama.
Inače, Lorenu je dobio u braku s Hrvaticom Andreom. Par se vjenčao 10. prosinca 2005. u crkvi sv. Jeronima u Zagrebu. Godinu kasnije rodila im se i kći. Obitelj se zatim preselila u London, a 2010. odluka je pala na ukrajinski Donjeck, gdje se rodio i sin Mateus.
Inače, bivšeg Vatrenog početkom ove godine fotografi su uhvatili u rijetkom izlasku sa suprugom, koju stvarno dugo nismo vidjeli.
