Kako izgleda? Eduardo da Silva pokazao kćer, koja već ima 20 godina

Rođendanskom objavom Eduardo da Silva otkrio je koliko je njegova kćer narasla te je prizorom raznježio pratitelje.

Bivši hrvatski reprezentativac Eduardo da Silva raznježio je pratitelje objavom koju je posvetio svojoj kćeri Loreni - proslavila je veliki 20. rođendan.

Na fotografiji koju je podijelio na društvenim mrežama Eduardo pozira uz svoju kćer, a uz prizor na Instagramu podijelio je i emotivan opis.

Pogledaji ovo Celebrity Skandal na izboru za Miss Universe! Natjecateljice napustile sastanak nakon vrijeđanja jedne od misica

"Sretan 20. rođendan mojoj dragoj i prekrasnoj kćeri'', poručio joj je, a kćerkica mu je ispod objave poručila da ga voli.

Mnoge je iznenadilo koliko je djevojka odrasla. Komentari su brzo počeli pristizati – neki nisu mogli vjerovati da već ima 20 godina, dok su drugi nizali komplimente na račun njezina izgleda.

Pogledaji ovo Celebrity Kako danas izgleda legendarna Marija iz ''Lud, zbunjen, normalan''? Osvanula je njezina rijetka fotka

Eduardo da Silva i kći Lorena Foto: Instagram

''Čestitam djevojčice'', ''Čestitke Lorena, puno zdravlja i sreće'', ''Želim ti sve najbolje'', ''Čestitam srećo lijepa'', dio je komentara s Instagrama.

Eduardo da Silva Foto: Instagram

Eduardo da Silva - 4 Foto: Instagram

Inače, Lorenu je dobio u braku s Hrvaticom Andreom. Par se vjenčao 10. prosinca 2005. u crkvi sv. Jeronima u Zagrebu. Godinu kasnije rodila im se i kći. Obitelj se zatim preselila u London, a 2010. odluka je pala na ukrajinski Donjeck, gdje se rodio i sin Mateus.

Eduardo da Silva i supruga Andrea Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Galerija 11 11 11 11 11

Inače, bivšeg Vatrenog početkom ove godine fotografi su uhvatili u rijetkom izlasku sa suprugom, koju stvarno dugo nismo vidjeli. Više o tome pisali smo OVDJE.

Eduardo da Silva - 2 Foto: Instagram

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Duboki izrez: Za let avionom u prvi plan stavila je svoj raskošni dekolte

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Pogledi, dodiri i haljina s otvorom! Maja Šuput i fatalni Splićanin zvijezde revije u Zadru

Pogledaji ovo Celebrity Kakva euforija! Naš Slavonac i četvrti koncert u Beogradu rasprodao za tren oka