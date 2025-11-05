Pogledi, dodiri i haljina s otvorom! Maja Šuput i fatalni Splićanin zvijezde revije u Zadru

Maja Šuput i Šime Elez nisu prošli nezapaženo na događanju u Zadru.
Među uzvanicima se posebno isticala Maja Šuput, koja je stigla u pratnji partnera Šime Eleza. Par je zauzeo mjesta u prvom redu, od kuda su pratili reviju. Tijekom večeri nije nedostajalo smijeha i razgovora, a u opuštenom izdanju snimili su ih fotografi.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Zajedno su pozirali i na crvenom tepihu.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Maja je zablistala u efektnoj zelenoj haljini s upečatljivim naborima, a svi pogledi bili su usmjereni na zavodljivi otvor na leđima. Elegantna, ali odvažna kombinacija naglasila je njezin prepoznatljiv modni stil, dok je zlatna torbica zaokružila cijeli look.
Maja Šuput Foto: Instagram
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Šime je bio u svijetlom odijelu i crnoj majici, decentan i samouvjeren, a kemija među njima bila je vidljiva – osmijesi, pogledi i blagi flert u prvim redovima nisu mogli proći nezapaženo.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
