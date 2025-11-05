Pogledi, dodiri i haljina s otvorom! Maja Šuput i fatalni Splićanin zvijezde revije u Zadru

Maja Šuput i Šime Elez nisu prošli nezapaženo na događanju u Zadru.

U Zadru je održano četvrto izdanje modne revije ModernA, događanja koje iz godine u godinu okuplja domaću modnu elitu, ljubitelje mode i poznata lica s estrade.

Među uzvanicima se posebno isticala Maja Šuput, koja je stigla u pratnji partnera Šime Eleza. Par je zauzeo mjesta u prvom redu, od kuda su pratili reviju. Tijekom večeri nije nedostajalo smijeha i razgovora, a u opuštenom izdanju snimili su ih fotografi.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zajedno su pozirali i na crvenom tepihu.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Pogledaji ovo inMagazin Iskreni intervju Alena Vitasovića: ''Alkohol mi je uništio pola života, u neku ruku još ga uništava''

Maja je zablistala u efektnoj zelenoj haljini s upečatljivim naborima, a svi pogledi bili su usmjereni na zavodljivi otvor na leđima. Elegantna, ali odvažna kombinacija naglasila je njezin prepoznatljiv modni stil, dok je zlatna torbica zaokružila cijeli look.

Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?

Galerija 29 29 29 29 29

Šime je bio u svijetlom odijelu i crnoj majici, decentan i samouvjeren, a kemija među njima bila je vidljiva – osmijesi, pogledi i blagi flert u prvim redovima nisu mogli proći nezapaženo.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Bili su milijarderi i u pelenama: Ovo su najbogatija djeca slavnih!

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Vrlo rijedak istup nekoć najpoznatijih blizanki Hollywooda, danas su vlasnice milijunskog biznisa!

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se djevojčice koju je proslavio ples s obrvama? Evo kako izgleda danas!