Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?

Thompson se pozvao na presudu Visokog prekršajnog suda nakon što mu Grad Zagreb odbio dodatni koncert zbog spornog poklika.

Marko Perković Thompson (57) oglasio se na Facebooku nakon što je gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević (43), potvrdio da Grad neće odobriti dodatni termin njegova koncerta 28. prosinca u Areni Zagreb, ukoliko se bude čuo sporni poklik.

U objavi je podijelio fotografije pravomoćne presude Visokog prekršajnog suda i naglasio da je izvođenje njegove pjesme "Bojna Čavoglave" u skladu sa zakonima.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 10 Foto: Pixsell

"Pravomoćnom presudom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske utvrđeno je da izvođenje pjesme 'Bojna Čavoglave' nije protuzakonito niti predstavlja bilo kakav prekršaj", stoji u objavi Thompsonova tima, uz dodatak kako bi zabrana koncerta zbog te pjesme predstavljala "kršenje sudske odluke i negiranje pravnog poretka Republike Hrvatske".

Gradonačelnik Tomašević ranije je izjavio da je koncert zakazan za 27. prosinca odobren, ali zahtjev za dodatni termin odbijen.

"Ništa se nije promijenilo. S obzirom na sve što se događa, promijenit ćemo uvjete poslovanja tako da se ne može koristiti protuustavni pozdrav na koncertima u gradskim prostorima", izjavio je Tomašević.

Na pitanje o stavu Visokog prekršajnog suda, gradonačelnik je podsjetio na hijerarhiju pravosudnih tijela.

"Ustavni sud je najviše tijelo u zemlji i jasno je rekao kako je riječ o protuustavnom pozdravu."

Odluka je izazvala brojne reakcije, a Thompsonovi obožavatelji već danima traže dodatni koncertni datum, što za sada ipak ostaje neizvjesno.

