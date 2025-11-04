"Kakve su ovo idiotarije?" Naša pjevačica zgrožena pitanjem u školskoj zadaći svog sina

Pamela Ramljak javno se pobunila zbog školskog pitanja o 31. listopadu, poručivši da takve "idiotarije" ne pripadaju u drugi razred.
Pjevačica Pamela Ramljak (45) javno je izrazila nezadovoljstvo nakon što je u radnoj bilježnici svog 8-godišnjeg sina naišla na pitanje koje ju je, kako kaže, šokiralo.3 vijesti o kojima se priča spontani trenutak Poslušajte kako to zvuči kada Prija i naš Vinkovčanin ukrste glasove! ''i tako svake godine...'' Na internetu se pojavila snimka groba Dina Dvornika, Danijela je zgrožena: ''Jad i primitivizam'' previše ili realno? Lavina komentara na cijene paketa dječje igraonice koju je otvorila supruga našeg influencera
Na Instagram storyju objavila je fotografiju zadatka koji glasi: "Što se obilježava posljednjega dana listopada? Kojega je to datuma?"
Pamela Ramljak na Instagramu - 1 Foto: Pamela Ramljak/Instagram
Pogledaji ovo Preporuke Zvijezde Kumova udružili snage u novoj komediji ''Kamo ide ovaj svijet?''
Reakcija nije izostala.
"Kakvo je ovo pitanje u drugom razredu? Što se obilježava 31.10.? Molim? Kakve su ovo idiotarije, Halloween da napiše ili što, nema šanse. 🤮 Tko ovo odobrava? Svašta!", napisala je Pamela, uz komentar odgovora svog sina koji je napisao: "Zadnji dan je 31.10."
Pamela Ramljak na Instagramu - 4 Foto: Pamela Ramljak/Instagram
U sljedećoj objavi osvrnula se na moguće značenje pitanja.
Pamela Ramljak na Instagramu - 2 Foto: Pamela Ramljak/Instagram
"Međunarodni dan štednje? Prodano, neki kažu, OK", dodajući kroz šalu: "Od iduće godine svima čestitam dan štednje 31. listopada."
Pogledaji ovo Clubzone Amira Medunjanin rasprodala Lisinski već drugi puta ove godine!
Pamela Ramljak Foto: Press
Pamela Ramljak Foto: In Magazin
Galerija 26 26 26 26 26
Inače, Pamela je već godinama u braku s ekonomistom Mladenom Salajsterom, a zajedno imaju dvoje djece – sina Antuna i kćer Mariju.
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Saša Kovačević otkrio planove za vjenčanje: "To je naša zajednička želja!"
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zašto se princ William bos valjao po pijesku u Brazilu?
Pogledaji ovo Celebrity Fotka zvijezde Malcolma u sredini i njegova sina izazvala niz reakcija na Instagramu!