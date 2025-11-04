"Kakve su ovo idiotarije?" Naša pjevačica zgrožena pitanjem u školskoj zadaći svog sina

Pamela Ramljak javno se pobunila zbog školskog pitanja o 31. listopadu, poručivši da takve "idiotarije" ne pripadaju u drugi razred.

Pjevačica Pamela Ramljak (45) javno je izrazila nezadovoljstvo nakon što je u radnoj bilježnici svog 8-godišnjeg sina naišla na pitanje koje ju je, kako kaže, šokiralo.

Na Instagram storyju objavila je fotografiju zadatka koji glasi: "Što se obilježava posljednjega dana listopada? Kojega je to datuma?"

Reakcija nije izostala.

"Kakvo je ovo pitanje u drugom razredu? Što se obilježava 31.10.? Molim? Kakve su ovo idiotarije, Halloween da napiše ili što, nema šanse. 🤮 Tko ovo odobrava? Svašta!", napisala je Pamela, uz komentar odgovora svog sina koji je napisao: "Zadnji dan je 31.10."

U sljedećoj objavi osvrnula se na moguće značenje pitanja.

"Međunarodni dan štednje? Prodano, neki kažu, OK", dodajući kroz šalu: "Od iduće godine svima čestitam dan štednje 31. listopada."

Inače, Pamela je već godinama u braku s ekonomistom Mladenom Salajsterom, a zajedno imaju dvoje djece – sina Antuna i kćer Mariju.

