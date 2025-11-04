Amira Medunjanin rasprodala Lisinski već drugi puta ove godine!

Amira Medunjanin dvaput je ove godine rasprodala Lisinski, potvrdivši status glazbene čarobnice koju se ne sluša, već doživljava.

Nakon što je u veljači ove godine rasprodala koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog i pružila publici večer koja se još uvijek prepričava, Amira Medunjanin to je učinila ponovno!

Njezin novi koncert, zakazan za 26. studenog 2025., rasprodan je tjednima unaprijed – potvrđujući ono što mnogi već znaju: trenutaka u kojima se može doživjeti ovakvo glazbeno iskustvo, sve je manje.

Ovog puta Amira u Lisinski dolazi nakon velike hrvatske, ali i svjetske turneje na kojoj je obišla gotovo sve krajeve zemlje i još jednom dokazala da je njezin glas most između tradicije i suvremenosti, intime i univerzalnog. Koncert u Lisinskom bit će kulminacija te turneje, jedno posebno glazbeno putovanje koje će objediniti ono najbolje što Amira može dati publici.

"Svaki je susret s publikom jedinstven. Kad osjetim kako zajedno dišemo kroz pjesmu, to je trenutak koji ne mi daje inspiraciju i svemu što radim daje smisao. Rasprodano je, a bend i ja ćemo se pobrinuti da to bude jedno neponovljivo, posebno iskustvo", kaže Amira, koja će publiku 26. studenog ponovno povesti na put kroz pjesme sa svog najnovijeg albuma "Homeland", ali i kroz uspješnice koje su obilježile njezinu karijeru, poput "Pjesmom gradim mostove", "Pjevat ćemo šta nam srce zna", "Ako znaš bilo što" i "Što te nema".

U pratnji vrhunskog sastava: Antonija Vrbičkog na harmonici, Marija Rašića na bas gitari i Leopolda Stašića na violini, Amira će ponovno dokazati da koncert za nju nije samo izvedba, nego susret. U svijetu u kojem se pažnja troši brzo, njezini su koncerti trenuci u kojima vrijeme stane. Publika ih ne napušta s osjećajem da je "bila na koncertu”" nego s osjećajem da je nešto proživjela.

Možda je upravo zato Lisinski dvaput ove godine ispunjen do posljednjeg mjesta — jer ono što Amira nosi na pozornicu ne može se reproducirati ni snimiti. To se mora osjetiti.

