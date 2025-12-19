Princ dijaspore predstavlja novu pjesmu, koju je za njega napisao autor hita ''Ako ne znaš šta je bilo''

Princ dijaspore, kako ga od milja zovu brojni obožavatelji, predstavlja svoj novi singl "Krštenje", baladu koja donosi glazbenu posvetu jednom od najvažnijih trenutaka svake obitelji.

Josip Ivančić ovim singlom još jednom potvrđuje status jednog od najpopularnijih glazbenika u regiji i šire koji promovira domoljubnu pjesmu. "Krštenje" donosi snažan emotivni naboj, prepoznatljivu melodiju i stihove koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Ovo je pjesma o povratku domu, tradiciji i obiteljskim vrijednostima - za sve Hrvate koji sanjaju da se vrate i ponovno osjete toplinu i običaje koje je teško pronaći negdje daleko od doma.

"Pjesmom želim podsjetiti sve Hrvate, gdje god bili, da dom uvijek čeka i da su korijeni ono što nas vraća na pravi put. Krštenje je priča o povratku, obitelji i ljubavi prema zemlji koja nas je oblikovala. Kroz život upoznao sam mnogo ljudi koji su radili, borili se, odlazili daleko, ali su uvijek govorili da im obitelj daje snagu. U tim pričama vidio sam koliko je važno gdje djeca odrastaju: tko ih grli, što im se prenosi, koje će vrijednosti cijeniti kroz život. Otpjevao sam 'Krštenje' s dubokim poštovanjem prema svim očevima i majkama," otkrio je glazbenik.

Josip Ivančić - 1 Foto: PR

Za pjesmu je zaslužan legendarni skladatelj i tekstopisac Nenad Ninčević, kojeg Josip naziva "alfom i omegom" svog glazbenog izričaja i karijere u budućnosti. "On me inspirirao i potaknuo da se vratim glazbi u pravom smislu. Za sve moje pjesme, sada i ubuduće, bit će zaslužan on," govori glazbenik. Posebnu simboliku nosi i činjenica da se Josip za potrebe pjesme fotografirao u crkvi svetog Ante u Župi Grabovica, u kojoj je i kršten.

Posljednji samostalni singl, pjesmu "Jastreb", Josip je objavio prije godinu dana, dok je prošlog ljeta u suradnji s Hrvatskim ružama predstavio obradu svog velikog hita "Na kamenu rođen", objavljenog prije deset godina. Obrada je u samo jednoj noći postala viralna te je već sljedećeg jutra zauzela vrh YouTube trendinga, a broj pregleda i dalje svakodnevno raste. Nakon toga interes za njegove nastupe dodatno se povećao, a Josip se tako počeo vraćati pod svjetla reflektora, nakon što se posljednjih godina posvetio obiteljskom životu i projektima izvan glazbe.

Josip Ivančić - 3 Foto: PR

"Zatrpan sam nastupima i upitima - gotovo cijelo ljeto 2026. je već rasprodano. Više o svemu bit će objavljeno na društvenim mrežama. Sama percepcija publike, koja me doživljava kao nasljednika Mate Bulića, donijela je veliku pozornost i interes. Većina nastupa dogovorena je u suradnji s općinama i gradovima, što me posebno veseli," zaključuje glazbenik.

Da publika istinski žudi za Josipovim nastupima dokazao je i koncert krajem listopada u Studentskom centru u Splitu, gdje se stvorio veliki red obožavatelja koji su strpljivo čekali više od sat vremena kako bi ušli i uživali u njegovim izvedbama. Nepunih mjesec dana koncert je ponovljen, a atmosfera je bila još luđa. Josip je tisuće okupljenih u publici doveo do delirija izvedbama brojnih domoljubnih pjesama, a nakon koncerta stigli su mu brojni komentari i poruke o tome kako bi trebao nastupati još češće. A upravo se ta želja obožavateljima sada i ostvaruje. Njegova velika turneja tek slijedi.