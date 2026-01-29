Za točno mjesec dana Parni Valjak s turnejom ''50'' stiže u Osijek!

Aktualnu i hvaljenu prošlogodišnju turneju ''50'', rock institucija Parni Valjak nastavlja i kroz 2026. godinu, a kako je ranije najavljeno, 28. veljače stižu i u Osijeku.

Svojih jubilarnih 50 godina aktivnosti obilježit će i s osječkom publikom, a koncert će se za točno mjesec dana održati u dvorani Gradski vrt. Ulaznice su dostupne u prodaji putem sustava Eventim.

Proslavu jubilarnih pola stoljeća djelovanja Parni Valjak je kroz 2025. donio na pozornice diljem regije, među kojima su i nastupi u pulskoj Areni, riječkoj Dvorani Zamet, splitskim Gripama, dva rasprodana koncerta na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila, kao i središnji koncert turneje - onaj u Areni Zagreb, održan na rođendan benda, 29. studenog.

Sa svojom hvaljenom turnejom ''50'' i koncertnom snagom stižu i u Osijek, grad koji ima posebno mjesto na njihovoj glazbenoj mapi. Upravo iz toga razloga kreiran i je originalni prateći koncertni vizual, inspiriran prepoznatljivim simbolima Osijeka - pješačkim mostom, konkatedralom, biciklima koji su dio osječke svakodnevice, te bregunicom, vrstom lastavice koja se nakon dugo godina vratila na obale Drave i jedan je od prirodnih prijatelja protiv komaraca koji su nenamjerni, ali vječni simbol grada. U plavo-bijeloj paleti boja, ilustracija donosi topli, lokalno nadahnut vizualni identitet koji se savršeno uklapa u duh turneje ''50''.

Uz koncert u Osijeku, turneju ''50'' kroz ovu godinu donose širom ovih prostora; pred njima je nastup u zadarskom Arsenalu (14. veljače), ljubljanskoj Areni Stožice (14. ožujak), beogradskom Sava centru (16. svibanj), kao i čitav niz gostovanja na raznim open-air manifestacijama i festivalima.

Koncert u Osijeku, 28. veljače 2026. dolazi nakon što je bend pred osječkom publikom nastupio za Doček 2024. godine. Bit će ovo novi susret benda s posvećenom publikom i prilika da zajedno proslave 50 godina rock’n’rolla i neiscrpne ljubavi prema glazbi.

Ulaznice su dostupne putem sustava Eventim, a organizator je Baba Production. Svi detalji o koncertnim aktivnostima i glazbenim novostima benda dostupni su na službenoj stranici benda, kao i Instagram, Facebook i TikTok stranicama.