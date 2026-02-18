4 Tenora dodali još jedan datum proslave jubileja u Zagrebu

Nije tajna da se 4 Tenora i Zagreb vole od prve note i tako već punih deset godina. Da je ta veza i dalje snažna, potvrđuje i to što je njihov jubilarni koncert "10 godina s vama" rasprodan. Zbog velikog interesa dodan je i drugi, koji će se održati 15. travnja u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

"Veoma smo sretni i ponosni, prije svega zbog činjenice da je naš koncert 14. travnja, povodom 10. obljetnice našega rada, rasprodan već sada, dva mjeseca unaprijed. Zbog velikog interesa otvorili smo i novi termin, 15. travnja, na čemu smo publici neizmjerno zahvalni", poručio je Đani Stipaničev u ime Tenora i otkrio, "Iskreno se nadamo da publiku Vladimir Garić, Marko Pecotić, Filip Hozjak i moja malenkost ni ovaj put nećemo razočarati. U punom smo pogonu i pripremamo se punom parom za ta dva koncerta."

"Presretan sam što smo ponovno u Lisinskom, osobito zato što ove godine obilježavamo jubilarnu 10. godišnjicu otkako smo počeli djelovati kao kolektiv. Znao sam da ćemo dogurati ovako daleko, baš kao što vjerujem i nadam se da ćemo još dugo pjevati i uživati pod svjetlima pozornice – sve dok bude dragih ljudi koji nas slušaju", poručio je Vladimir Garić. No, ni on, baš kao ni ostatak Tenora, nije očekivao da će ulaznice za koncert planuti tako brzo. "Iskreno, nismo se ni okrenuli, a Lisinski je već rasprodan", dodao je Marko Pecotić.

Koncert 14. travnja, baš kao i sada dodan datum 15. travnja, donosi povratak Tenora svom prepoznatljivom i izvornom repertoaru. Publiku očekuju dvije večeri ispunjene strastvenim talijanskim kanconama, poznatim arijama, šansonama, bezvremenskim melodijama mjuzikala, ali i vlastitim singlovima Tenora koji su obilježili njihov glazbeni put i osvojili srca slušatelja.

Upravo je u Lisinskom 4. travnja 2016. bio prvi službeni nastup omiljenih Tenora. Od tada je ta dvorana postala njihovo posebno mjesto - izvor inspiracije, prekretnica u karijeri i, kako ističu, njihov drugi dom u koji još jednom pozivaju sve da im se pridruže.

Ulaznice su u prodaju na Lisinski.hr.