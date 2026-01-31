Thompson pokorio Cesaricu i odnio glavne nagrade, slavila je i neponovljiva Jasna Zlokić

Cesarica je prestižno glazbeno priznanje koje kroz godine nagrađuje najpopularnije i najslušanije domaće izvođače.

Zagrebačka Lauba u petak navečer je bila epicentar hrvatske glazbene, ali i kulturne scene. Na svečanom Cesarica gala partyju okupili su se vrhunski glazbenici, pjevači, ali i najpoznatija imena iz svijeta kulture, sporta i javnog života.

Cesarica je slavila najveće glazbene uspjehe u godini iza nas, a najzaslužnijima su dodijeljene nagrade koje mjere ono najvažnije – stvarnu podršku publike. Pred prepunom Laubom, uz crveni tepih, sjajne nastupe i after party, Cesarica je još jednom potvrdila svoj status nagrade koja precizno i objektivno valorizira uspjeh izvođača.

Pogledaji ovo Celebrity Prozirni korzet otkrio je isklesani trbuh partnerice splitskog pjevača, burnu prošlost ostavili su iza sebe

Večer je započela na, za ovu priliku zlatnom tepihu, gdje su dobitnici nagrada Cesarica za Hit mjeseca preuzeli svoje statue i fotografirali se s njima, simbolično zatvarajući krug od dvanaest pjesama koje su tijekom godine dominirale streaming servisima, radijskim eterom, društvenim mrežama, koncertnim dvoranama i svim ostalim mjerljivim jedinicama uspjeha. Upravo tih 12 hitova mjeseca činilo je službenu konkurenciju za najprestižnije priznanje večeri, Cesaricu za Hit godine.

Galerija 13 13 13 13 13

Crvenim tepihom Laube su zatim prošetali i izvođači, autori, producenti, menadžeri, sportaši, organizatori koncerata, izbornici i glumci.

Prvi dio večeri bio je posvećen jedinstvenoj Jasni Zlokić, dobitnici Cesarica Legend nagrade, koja je svojom karijerom i bezvremenskim pjesmama zavrijedila tu titulu. Fantastična žena koja i nakon 44 godine karijere rasprodaje koncertne prostore objavila je čak 14 studijskih albuma, a svi znamo stihove njezinih pjesama. Neponovljiva Jasna Zlokić je tako ušla u legendu, ne samo nagrade Cesarica, već i apsolutnu legendu domaće glazbene scene.

Jasna Zlokić - 3 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Kao posvetu u čast neizbrisivom tragu Jasne Zlokić na domaćoj sceni, njene su pjesme u glazbenom bloku izvodili Jakov Jozinović, Duška Brčić Šušak te Ana Uršula Najev.

Duška Brčić Šušak, Jasna Zlokić, Jakov Jozinović, Ana Uršula Najev Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Središnji dio večeri bio je posvećen dodjeli najvažnijih nagrada: Cesarice za Hit godine, Koncertnog Bestsellera, Digitalnog Bestsellera i Hita autora, priznanjima koja ne proizlaze iz dojma ili trenda, već iz prodanih ulaznica, streamova, klikova, radijskih emitiranja i odjeka pjesama.

Pogledaji ovo Celebrity Pjevač koji ima hit s Thompsonom ponosno pozirao uz zgodnu suprugu, povezala ih je tragedija

Publika je u 2025. godini bila jasna i prilično nedvosmisleno odlučila o dobitniku svih nagrada koje Cesarica dodjeljuje.

Najveći pobjednik večeri bio je Marko Perković Thompson, koji je osvojio sve četiri nagrade: Cesaricu za Hit godine s pjesmom ''Ravnoteža'', Cesaricu Koncertni Bestseller za rekordan broj prodanih ulaznica u 2025. godini, Cesaricu Digitalni Bestseller za nevjerojatan doseg pjesama koje je objavio na albumu ''Hodočasnik'' te Cesaricu za Hit autora. Nagrada za Hit godine za pjesmu koja je obilježila 2025. godinu uručena je i Nenadu Ninčeviću, koautoru pjesme i prošlogodišnjem dobitniku prve ikada nagrade Cesarica Legend.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Marko Perković Thompson je uz svoj bend izveo Hit godine i oduševio publiku koja je svojim pljeskom potvrdila vrijednost nagrade. Pjesma ''Ravnoteža'' tako je okrunjena kao najveći hit godine, koji je u jedan glas na rekordnom koncertu na Hipodromu pjevalo skoro pola milijuna ljudi. Pjesma je istovremeno vladala koncertnim pozornicama, radijskim eterom i digitalnim platformama, potvrđujući rijetku ravnotežu između masovne popularnosti, snažne poruke i dugotrajnog dosega koji će ostati godinama nakon.

Nagrada Koncertni Bestseller dodjeljuje se izvođaču s najvećim brojem prodanih ulaznica za samostalne koncerte, na temelju službenih i verificiranih podataka koje tijekom godine prikuplja i obrađuje stručna služba ZAMP-a Hrvatskog društva skladatelja. Podaci za 2025. godinu pokazali su da je koncertna industrija ponovno srušila rekorde, a upravo je M.P. Thompson bio izvođač koji je okupio najveći broj ljudi pred pozornicama diljem zemlje.

Marko Perković Thompson - 3 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Istodobno, Cesarica Digitalni Bestseller potvrdila je njegovu dominaciju i u digitalnom prostoru. Streaming podaci s pretplatnih servisa poput YouTube-a, Spotifyja, Apple Musica i Deezera pokazali su da publika jednako snažno reagira i u online okruženju, čime je dodatno potvrđena relevantnost i širina dosega.

Nagrada Hit autor zaokružila je ovu večer kao potvrdu autorske snage, kontinuiteta i prepoznatljivosti rukopisa koji publika prepoznaje, sluša i bira.

"Zahvaljujem svim suradnicima koji su radili sa mnom, a posebno svojoj obitelji - mojoj djeci i supruzi. Autorstvo ne može bez mira. Mir daje obitelj. Hvala mojoj cijeloj M.P.T ekipi", poručio je Marko Perković Thompson.

Marko Perković Thompson - 3 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Za zaključni dio gala partyja pobrinuli su se sjajnim koncertom dvojica velikih prijatelja i osvajača Hitova mjeseca Nagrade Cesarica, Matija Cvek i Jakov Jozinović, dok su publiku na after partyju rasplesale Uršula Najev i Duška. Kroz cijelu večer je okupljene vodio Ivan Šarić, dok je za scenarij bio zadužen Marko Bratoš.

Galerija 13 13 13 13 13

Cesarica gala party još je jednom potvrdio osnovnu misiju nagrade, a to je valorizirati ono što publika bira. Klikovi, streamovi, radijska emitiranja i rasprodane dvorane večeras su dobili svoje konkretno priznanje. Izvođači, autori i svi profesionalci koji stoje iza uspješnih pjesama zabavne glazbe okupili su se kako bi zajedno stavili točku na 2025. godinu i slavili glazbu koja je obilježila godinu iza nas. Što nas tek čeka u ovoj godini?

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Prozirni korzet otkrio je isklesani trbuh partnerice splitskog pjevača, burnu prošlost ostavili su iza sebe

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Raskošna kreacija Meri Goldašić stopila se s bujnim dekoltom i naglasila njezinu figuru

Pogledaji ovo Celebrity Raskošna kreacija Meri Goldašić stopila se s bujnim dekoltom i naglasila njezinu figuru