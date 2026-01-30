Pjevač koji ima hit s Thompsonom ponosno pozirao uz zgodnu suprugu, povezala ih je tragedija

Rijetko zajedničko pojavljivanje Antonija Maričevića i Senke Turine na dodjeli Cesarica nije prošlo nezapaženo, a njihov dolazak još je jednom podsjetio na snažnu ljubavnu priču koja stoji iza njih.
Na ovogodišnjoj svečanoj dodjeli glazbenih nagrada Cesarica, pažnju javnosti privukao je popularni pjevač Antonio Maričević u društvu svoje supruge Senke Turine.
Par se pojavio na događaju te su zajedno prošetali crvenim tepihom, pokazujući prisnost.
Antonio Maričević i Senka Turina - 1 Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Antonio Maričević, član glazbenog sastava Hrvatske ruže, dodatno je potvrdio svoj status jednog od najzanimljivijih imena domaće glazbene scene. Popularnost je stekao i širim krugovima nakon što je s Markom Perkovićem Thompson-om otpjevao hit ''Ako ne znaš šta je bilo'', koji je postao pravi glazbeni fenomen i simbol navijačkog duha.
Antonio Maričević i Thompson - 3 Foto: Matija Habljak/Pixsell
Senka Turina, koja je kroz život prošla iznimno težak period, danas ponovno uživa u sreći. Udovica je poznatog nogometnog golmana Ivana Turine, koji je tragično preminuo 2013. godine, ostavivši je s troje djece.
Ljubav između Senke i Antonija počela je sasvim neočekivano — upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a kako je Maričević jednom priznao, zaljubio se na prvi pogled. Nakon nekog vremena veze, par se vjenčao u svibnju 2021. godine, a ubrzo su njihovoj već širokoj obitelji dodali i zajedničku kćerkicu Chiaru.
Antonio Maričević i Senka Turina - 2 Foto: Josip Regovic/Pixsell
Danas ovaj skladan par živi punim plućima, zajedno grade karijeru, odgajaju veliku obitelj te se često pojavljuju na društvenim događanjima, potvrđujući kako prava ljubav može procvasti čak i nakon životnih tragedija.
Inače, na Cesarici se pojavio i sam Thompson te sve iznenadio dolaskom. Više pročitajte OVDJE.
Antonio Maričević i Thompson - 2 Foto: Matija Habljak/Pixsell
