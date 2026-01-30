Bravo, Bloom! Ponosna mama Maja pohvalila se još jednim uspjehom svog sina

Zimske radosti ove su godine posebno uljepšale obitelj Šuput, a Maja je s ponosom otkrila kako je njezin sin Bloom ostvario svoju prvu skijašku pobjedu.

Maja Šuput raznježila je pratitelje na društvenim mrežama novim fotografijama sa snježne idile, a u glavnoj ulozi bio je njezin sin Bloom.

Popularna pjevačica otkrila je kako je Bloom uspješno odvozio svoju prvu ski utrku i kući ponio medalju.

Uz niz preslatkih fotografija sa snijega, na kojima Bloom ne skida osmijeh s lica, Maja je podijelila i poruku:

''Danas je Bloom vozio prvu ski ‘utrku’! Medalja je pala. Snježne radosti nikad radosnije i veće. Nismo baš zimski tipovi, ali nam snijeg svakako dobro stoji'', napisala je.

Iako, kako sama kaže, nisu klasični ljubitelji zime, čini se da su snježne radosti ove godine ukrale njihova srca. Bloom je u šarenoj skijaškoj opremi i s medaljom oko vrata pokazao da je pravi mali šampion, dok ponos s Majinog lica nije mogao proći nezapaženo.

Objava je u kratkom roku prikupila mnoštvo lajkova i komentara, a pratitelji su složno zaključili jedno - Bloom je pravi mali frajer.

Podsjetimo, Bloom je tek prije nekoliko dana krenuo u školu skijanja, a prije toga vratio se s odmora s Balija s mamom i Šimom Elezom.

