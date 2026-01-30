Znate li tko je ljepotica s tribina na polufinalnoj utakmici Hrvatske? Sestra je jednog od rukometaša

Polufinalni ogled Hrvatske i Njemačke okupio je brojne poznate uzvanike, a među njima je bila i sestra jednog od rukometaša.
Polufinalna utakmica Hrvatske i Njemačke privukla je brojne poznate face na tribine, a među njima je bila i Antonela Srna, sestra ozlijeđenog rukometaša Zvonimira Srne.3 vijesti o kojima se priča neizbrisivo glazbeno nasljeđe Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju Dugo čuvana tajna Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka ''priznala sam sebi...'' Katarina Baban o teškoj godini iza sebe: ''Nitko ništa nije znao dok god to nije izišlo...''
Antonela je utakmicu pratila u društvu prijatelja i obitelji, vidno dobro raspoložena i potpuno fokusirana na događanja na terenu. U sportskom izdanju i s osmijehom na licu, nije skrivala emocije dok je bodrila hrvatsku reprezentaciju u jednoj od najvažnijih utakmica turnira.
Antonela Srna - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Poznato je kako obitelj Srna godinama živi sport, a Antonela je i ovaj put pokazala koliko joj znači hrvatski dres. Njezina prisutnost na tribinama nije prošla nezapaženo, a fotografije s utakmice brzo su se proširile internetom.
Antonela Srna - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Više o Antoneli i čime se bavi saznajte OVDJE.
Antonela Srna Foto: Josip Moler / CROPIX
Tko je još od poznatih bio na utakmici pogledajte OVDJE.
Kako je bivši kapetan Domagoj Duvnjak iznenadio navijače prije utakmice pogledajte OVDJE.
Zvonimir Srna - 4 Foto: In Magazin
Sve o utakmici čitajte na gol.hr-u.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Od ovog prizora boli glava! Heidi Klum raskopčala kaput i otkrila da ispod nema ništa
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Momčilo Otašević punio je baterije na snijegu, opisom ispod fotki najavio slatko iščekivanje