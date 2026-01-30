Emocije i u VIP loži: Jandroković i Glavina bodrili Hrvatsku protiv Njemačke

Uz ispunjene tribine i nabijenu atmosferu, polufinale Hrvatske i Njemačke pratili su i visoki državni dužnosnici Gordan Jandroković i Tonči Glavina.

Polufinalni ogled Hrvatske i Njemačke privukao je veliku pozornost javnosti, a napetu utakmicu iz lože su pratili i visoki uzvanici.

Među njima su bili predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Gordan Jandroković i Tonči Glavina - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Gordan Jandroković i Tonči Glavina - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Dok su hrvatski reprezentativci na terenu vodili veliku borbu, u VIP loži nije nedostajalo emocija. Jandroković i Glavina utakmicu su pratili vrlo angažirano, a u ključnim trenucima nisu skrivali oduševljenje – pljesak, podignute ruke i vidno slavlje najbolje su pokazali koliko im je ishod susreta važan.

Gordan Jandroković i Tonči Glavina - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Dolazak državnih dužnosnika još je jednom potvrdio koliko su ovakvi sportski događaji značajni ne samo za navijače, već i za širu društvenu i sportsku scenu u Hrvatskoj.

Kako je bivši kapetan Domagoj Duvnjak iznenadio navijače prije utakmice pogledajte OVDJE.

Domagoj Duvnjak s navijačima Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

