Domagoj Duvnjak razveselio navijače na tribinama prije polufinala s Njemačkom!

Bivši hrvatski rukometni kapetan Domagoj Duvnjak još je jednom pokazao koliko mu znači podrška navijača, a uoči polufinalnog susreta s Njemačkom pronašao je vrijeme za druženje i fotografiranje na tribinama.

Uoči polufinalne utakmice Hrvatske i Njemačke, jedan od najvećih lidera hrvatske rukometne reprezentacije, Domagoj Duvnjak, priredio je posebno iznenađenje navijačima u dvorani.

Bivši kapetan je prije izlaska na teren obišao tribine i rado se fotografirao s brojnim hrvatskim navijačima koji su u kockicama stvorili sjajnu atmosferu.

Domagoj Duvnjak s navijačima Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Domagoj Duvnjak s navijačima Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Domagoj Duvnjak s navijačima Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Osmijesi, zagrljaji i hrvatske zastave ispunili su dvoranu, a Duvnjak je još jednom pokazao koliko mu znači podrška s tribina.

Domagoj Duvnjak s navijačima Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Domagoj Duvnjak s navijačima Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Domagoj Duvnjak s navijačima Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Naša bivša misica bori se s karcinomom: ''Mnogi me pitaju kako uspijevam...''

Navijači svih generacija iskoristili su priliku za fotografiju i kratki razgovor s rukometnom legendom, a mnogima je upravo taj trenutak bio vrhunac večeri – i prije prvog sučevog zvižduka.

Domagoj Duvnjak s navijačima Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Teška ispovijest Lane Klingor Mihić o samohranom majčinstvu: ''Nikad neću zaboraviti prvu šetnju...''

Bez obzira na ishod utakmice, jedno je sigurno – zajedništvo igrača i navijača još jednom je bilo prava snaga hrvatske reprezentacije.

Utakmicu uživo pratite na gol.hr-u.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Od ovog prizora boli glava! Heidi Klum raskopčala kaput i otkrila da ispod nema ništa

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Momčilo Otašević punio je baterije na snijegu, opisom ispod fotki najavio slatko iščekivanje