Domagoj Duvnjak razveselio navijače na tribinama prije polufinala s Njemačkom!

Bivši hrvatski rukometni kapetan Domagoj Duvnjak još je jednom pokazao koliko mu znači podrška navijača, a uoči polufinalnog susreta s Njemačkom pronašao je vrijeme za druženje i fotografiranje na tribinama.
Bivši kapetan je prije izlaska na teren obišao tribine i rado se fotografirao s brojnim hrvatskim navijačima koji su u kockicama stvorili sjajnu atmosferu.
Domagoj Duvnjak s navijačima Foto: Ante Cizmic / CROPIX
Domagoj Duvnjak s navijačima Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Domagoj Duvnjak s navijačima Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Osmijesi, zagrljaji i hrvatske zastave ispunili su dvoranu, a Duvnjak je još jednom pokazao koliko mu znači podrška s tribina.
Domagoj Duvnjak s navijačima Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Domagoj Duvnjak s navijačima Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Domagoj Duvnjak s navijačima Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Navijači svih generacija iskoristili su priliku za fotografiju i kratki razgovor s rukometnom legendom, a mnogima je upravo taj trenutak bio vrhunac večeri – i prije prvog sučevog zvižduka.
Domagoj Duvnjak s navijačima Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Bez obzira na ishod utakmice, jedno je sigurno – zajedništvo igrača i navijača još jednom je bilo prava snaga hrvatske reprezentacije.
Utakmicu uživo pratite na gol.hr-u.
