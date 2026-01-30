Naša bivša misica bori se s karcinomom: ''Mnogi me pitaju kako uspijevam...''

Bivša misica Ivančica Pahor na Instagramu je otvoreno progovorila o svojoj borbi s rakom, otkrivši kako unatoč teškoj dijagnozi ostaje pozitivna, smirena i nepokolebljiva.

Bivša misica Ivančica Pahor dirnula je mnoge emotivnom objavom na Instagramu u kojoj je otvoreno progovorila o teškoj životnoj borbi – dijagnozi raka s kojom se trenutačno suočava. Unatoč svemu, Ivančica ne skriva da kroz cijeli proces zrači nevjerojatnom snagom, vjerom i optimizmom.

''Mnogi me pitaju kako uspijevam ostati toliko pozitivna i vedra u situaciji u kojoj se nalazim i s dijagnozom koju nosim. Uvijek im kažem isto: ne mogu i ne želim biti drugačija. Bog nam je dao život kao zadatak, da iz njega izvučemo maksimum, bez obzira na okolnosti'', započela je svoju iskrenu ispovijest.

Otkrila je i da od trenutka kada je saznala za bolest, kroz cijeli proces liječenja, nije pustila nijednu suzu – ne zato što joj nije teško, već zato što je svjesno odlučila birati vjeru umjesto straha.

''Nikada nisam klonula, pa neću ni sada. Od trenutka saznanja za bolest, kroz cijeli proces liječenja, nisam pustila ni jednu suzu. Ne zato što mi nije teško, nego zato što biram vjeru umjesto straha. Odlazim na misu, molim se za svoje bližnje, često čak i zaboravim pomoliti se za vlastito zdravlje'', napisala je.

Posebno je naglasila koliko joj je važno da je ljudi ne doživljavaju kroz prizmu bolesti, već kroz snagu koju nosi u sebi.

''Tješim druge kada plaču zbog mene, jer ne želim da me gledaju kroz bol, nego kroz snagu.''

Svoju poruku zaključila je snažnim riječima koje su mnogima poslužile kao inspiracija i podsjetnik koliko je ljudski duh snažan čak i u najtežim trenucima:

''Ja se ne predajem.

Ja sam ratnik.

I dok god dišem, biram hrabrost, vjeru i svjetlo, čak i onda kada je najteže.''

Ivančičina objava izazvala je lavinu podrške, a brojni pratitelji u komentarima joj šalju poruke ohrabrenja, ljubavi i molitve, diveći se njezinoj hrabrosti i snazi.

Osim toga, Ivančica je podijelila i kako se nosila sa saznanjem da će izgubiti kosu.

''U razgovoru s brojnim onkološkim bolesnicama gotovo svaka je rekla isto – najveći stres bio im je gubitak kose. Ja sam cijeli život imala borbu s kosom i na sve sam se načine trudila poboljšati njezinu kvalitetu, pa je za mene spoznaja da bih je mogla izgubiti bila ogroman šok. Bila sam spremna i na to, ako Bog tako odredi, ali sam ipak odlučila pokušati učiniti sve što mogu da je zadržim'', napisala je i otkrila što joj je pomoglo.

Zašto je odlučila javno progovoriti o bolesti te koje signale joj je tijelo slalo zbog kojih je osjećala da nešto nije u redu otkrila je za IN magazin. Intervju pogledajte OVDJE.

