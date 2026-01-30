Pretraži
''ja sam ratnik''

Naša bivša misica bori se s karcinomom: ''Mnogi me pitaju kako uspijevam...''

Piše J.C., Danas @ 17:00 Celebrity komentari
Ivančica Pahor - 2 Ivančica Pahor - 2 Foto: Instagram

Bivša misica Ivančica Pahor na Instagramu je otvoreno progovorila o svojoj borbi s rakom, otkrivši kako unatoč teškoj dijagnozi ostaje pozitivna, smirena i nepokolebljiva.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kim Kardashian otkrila zašto su Meghan i Harry zatražili brisanje fotografija sa zabave
sve je pojasnila!
Kim Kardashian napokon je otkrila zašto je obrisala fotografije s Harryjem i Meghan
Retro glamur, rock’n’roll i velika pozornica: Gelato Sisters pjevaju uz legendarnog Chrisa Normana!
koncertni vremeplov
Retro glamur, rock’n’roll i velika pozornica: Gelato Sisters pjevaju uz legendarnog Chrisa Normana!
Domagoj Duvnjak uoči spektakla s Njemačkom pozirao s navijačima na tribinama
svi su htjeli fotku
Domagoj Duvnjak razveselio navijače na tribinama prije polufinala s Njemačkom!
Bivša misica Ivančica Pahor otvoreno o borbi s rakom
''ja sam ratnik''
Naša bivša misica bori se s karcinomom: ''Mnogi me pitaju kako uspijevam...''
Lana Klingor Mihić prisjetila se teških početaka samohranog majčinstva i rasplakala javnost
rasplakala se
Teška ispovijest Lane Klingor Mihić o samohranom majčinstvu: ''Nikad neću zaboraviti prvu šetnju...''
Posljednji pozdrav Daliboru Brunu, glazbeniku koji je živio po svom i za sobom ostavio vječne hitove.
neizbrisivo glazbeno nasljeđe
Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju
Nova godina novi počeci - Katarina Baban sasvim otvoreno o novim izazovima za IN magazin
''priznala sam sebi...''
Katarina Baban o teškoj godini iza sebe: ''Nitko ništa nije znao dok god to nije izišlo...''
Pao strastveni poljubac Anđele Stević Žugić i njezina supruga na premijeri "Svadbe"
na premijeri filma "svadba"
Njihova priča počela je skandalom, a sada ne skrivaju strast ni pred kamerama!
Otkriven iznos participacije koju Bastian Schweinsteiger uplaćuje Ani Ivanović
papren iznos
Poznato koliko Schweinsteiger daje za alimentaciju, ovu sumu mnogi ne zarade ni u deset godina
Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju
''čudni su osjećaji''
Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju: ''Još uvijek ne mogu vjerovati''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Tijela trojice lovaca otkrivena su u šumi na Siciliji
NEOBJAŠNJIVA SMRT
Tragičan lov: Trojica muškaraca pronađena na samo nekoliko metara udaljenosti, policajce je dočekala strašna scena
Estonija upozorava Europu: "Odmah zatvorite granice, ima ih milijun i iznimno su opasni"
Zabrana
Estonija upozorava Europu: "Odmah zatvorite granice, ima ih milijun i iznimno su opasni"
Ovaj grad pozvao rukometaše i Thompsona: "Ako Tomašević neće, mi vas čekamo..."
Pripreme za doček
Ovaj grad pozvao rukometaše i Thompsona: "Ako Tomašević neće, mi vas čekamo..."
show
Posljednji pozdrav Daliboru Brunu, glazbeniku koji je živio po svom i za sobom ostavio vječne hitove.
neizbrisivo glazbeno nasljeđe
Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju
Nova godina novi počeci - Katarina Baban sasvim otvoreno o novim izazovima za IN magazin
''priznala sam sebi...''
Katarina Baban o teškoj godini iza sebe: ''Nitko ništa nije znao dok god to nije izišlo...''
Pao strastveni poljubac Anđele Stević Žugić i njezina supruga na premijeri "Svadbe"
na premijeri filma "svadba"
Njihova priča počela je skandalom, a sada ne skrivaju strast ni pred kamerama!
zdravlje
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate neku od ovih 9 kožnih promjena, obavezno provjerite jetru!
Jako je važno rano ih uočiti!
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate ove kožne promjene, obavezno provjerite jetru
Većina ljudi ne zna ovo o herpes zosteru, a posljedice mogu trajati godinama
Mitovi i istine
Većina ljudi ne zna ovo o herpes zosteru, a posljedice mogu trajati godinama
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
zabava
"Kakav manijak…": Snimka s autoceste šokirala vozače, pogledajte snimku
Jao...
"Kakav manijak…": Snimka s autoceste šokirala vozače, pogledajte snimku
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
LOL
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
Može li slađe?
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
tech
Korisnici bijesni nakon novog ažuriranja ChatGPT-a, šef OpenAI-ja priznao: "Mislim da smo jednostavno zeznuli"
Narušena delikatna ravnoteža
Korisnici bijesni nakon novog ažuriranja ChatGPT-a, šef OpenAI-ja priznao: "Mislim da smo jednostavno zeznuli"
Ključ širenja raka? Otkriveni mikroskopski "glasnici" metastaza
Sitni, oku nevidljivi mjehurići
Ključ širenja raka? Otkriveni mikroskopski "glasnici" metastaza
VIDEO Vani mećava, robot radi "sve u 16", a vlasnik sve promatra pijuckajući kavu na ugodnom plusu u kući
Tako se to radi
VIDEO Vani mećava, robot radi "sve u 16", a vlasnik sve promatra pijuckajući kavu na ugodnom plusu u kući
sport
Dagur Sigurdsson je uspio! Evo što će EHF napraviti zbog hrvatskog izbornika
Nakon žestokih kritika
Dagur Sigurdsson je uspio! Evo što će EHF napraviti zbog hrvatskog izbornika
Šokirani Francuzi i dalje su u Danskoj iako su ispali prije nekoliko dana, razlog je bizaran
NISU VJEROVALI
Šokirani Francuzi i dalje su u Danskoj iako su ispali prije nekoliko dana, razlog je bizaran
Evo tko sudi Hrvatskoj u polufinalu Eura: Naši susjedi imat će glavnu riječ
EHF delegirao
Evo tko sudi Hrvatskoj u polufinalu Eura: Naši susjedi imat će glavnu riječ
tv
Daleki grad: Napokon je i on saznao istinu – hoće li se sada sve promijeniti?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Napokon je i on saznao istinu – hoće li se sada sve promijeniti?
Tajne prošlosti: Kći joj se utapa, a njoj je stalo samo do pobjede
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Kći joj se utapa, a njoj je stalo samo do pobjede
Daleki grad: Teško joj je pronaći prave riječi
DALEKI GRAD
Teško joj je pronaći prave riječi
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju više
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji (misle da) znaju više
Topi se u ustima: Recept za najfiniji kupus koji ćete probati ove zime
Hit!
Topi se u ustima: Recept za najfiniji kupus koji ćete probati ove zime
Tjedni jelovnik od 26. 1. do 1. 2. 2026. brza jela malo sastojaka
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za svaki dan ovoga tjedna koja se rade sa šačicom namirnica – brzinski
novac
Ova država gradi najbrži vlak na svijetu brzine do 603,5 km/h. Može li voziti u Europi?
Velika ulaganja
Ova država gradi najbrži vlak na svijetu brzine do 603,5 km/h. Može li voziti u Europi?
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
Za probleme krive Hrvatske šume?
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
lifestyle
Stan od 45 kvadrata u kojem svaki element igra višestruku ulogu
TOP JE
Pogledajte kako je mladi par stan od 45 kvadrata pretvorio u svoj mali, promišljeni svemir
Kolač mjeseca: Mokri kolač od jabuka
Kolač mjeseca
Ne može brže i lakše: Recept za mokri kolač koji ste najviše pretraživale
Ulična moda Zagreb u mokrim tajicama i gležnjačama sa skrivenom petom
Ima sjajan stil
Šetnja centrom Zagreba u "mokrim" tajicama i gležnjačama sa skrivenom petom za mrak dojam
sve
Dagur Sigurdsson je uspio! Evo što će EHF napraviti zbog hrvatskog izbornika
Nakon žestokih kritika
Dagur Sigurdsson je uspio! Evo što će EHF napraviti zbog hrvatskog izbornika
Šokirani Francuzi i dalje su u Danskoj iako su ispali prije nekoliko dana, razlog je bizaran
NISU VJEROVALI
Šokirani Francuzi i dalje su u Danskoj iako su ispali prije nekoliko dana, razlog je bizaran
Evo tko sudi Hrvatskoj u polufinalu Eura: Naši susjedi imat će glavnu riječ
EHF delegirao
Evo tko sudi Hrvatskoj u polufinalu Eura: Naši susjedi imat će glavnu riječ
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene