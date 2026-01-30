Novi detalji zdravstvenog stanja zvijezde hit-filma: Rijetka dijagnoza prikovala ga je za krevet

Quinton Aaron je kod kuće pao niz stepenice nakon što je iznenada izgubio osjećaj u nogama, a sada su otkriveni novi detalji o njegovom zdravstvenom stanju.

Quinton Aaron, glumac najpoznatiji po ulozi Michaela Ohera u filmu ''Priča o prvaku'' iz 2009., gdje je glumio uz Sandru Bullock, završio je u bolnici, a sada su otkriveni novi detalji o njegovu zdravlju, piše Daily Mail.

Naime, kako pišu strani mediji Aaron je imao infarkt kralježnične moždine. Objavljeno je i da je 41-godišnji glumac bio na aparatima za održavanje života zbog teške infekcije krvi, kako navodi GoFundMe kampanja pokrenuta za pokrivanje troškova liječenja i pomoći njegovoj obitelji.

Quinton Aaron, Sandra Bullock Foto: Profimedia

Njegova menadžerica Katrina Fristoe potvrdila je za spomenuti medij da prima izvrsnu medicinsku skrb te da je okružen najbližima, koji su se također nedavno oglasili.

Pogledaji ovo Celebrity Nema više zaliske! Glumačka zvijezda potpuno je promijenila izgled za hit-ulogu

''Svjesni smo da ste čuli vijesti o zdravstvenom stanju Quinton Aarona. Zahvalni smo na ogromnoj ljubavi, podršci i molitvama koje je Quinton primio proteklih dana od svojih obožavatelja, javnosti i naše zabrinute zajednice'', rekli su za TMZ.

Dodali su kako je glumac pretrpio infarkt kralježnične moždine, rijetku vrstu moždanog udara koja utječe na opskrbu leđne moždine krvlju, ali da je sada budan, svjestan i u fazi oporavka. Također su dodali da će pravovremeno javnost obavještavati o novostima njegovog zdravstvenog stanja.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je obitelj Adaktar? Zbog obrva su izgradili carstvo, žive u vili od tisuću kvadrata, a posao šire sve do Dubaija

Iza ovog glumca godine su borbi s nizom zdravstvenih problema. Više o tome pisali smo OVDJE.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Momčilo Otašević punio je baterije na snijegu, opisom ispod fotki najavio slatko iščekivanje

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ma što je sada smislila? Akrobacije Maje Šuput na šipci mirišu na spektakl!

Pogledaji ovo Celebrity Vatreno crvenim izdanjem 30 godina mlađa supruga bivšeg premijera naglasila figuru!