Pamtite li glumca iz filma uz koji smo svi ronili suze? Bori se za život!

Quinton Aaron koji je u hit-filmu glumio Michaela Ohera završio je u bolnici.
Quinton Aaron, glumac kojeg pamtimo iz filma ''Priča o prvaku'' sa Sandrom Bullock, završio je u bolnici i, prema riječima njegovih bližnjih, bori se za život, piše Daily Mail.
Aaron je kod kuće pao niz stepenice nakon što je iznenada izgubio osjećaj u nogama, a kasnije je otkriveno da se bori i s teškom infekcijom krvi. Nalazi se u bolnici u američkoj saveznoj državi Georgiji, a prema navodima s GoFundMe stranice otvorene za prikupljanje donacija kako bi se pokrili njegovi medicinski troškovi, njegovo stanje je vrlo ozbiljno.
Njegova menadžerica Katrina Fristoe potvrdila je da Aaron prima vrhunsku medicinsku skrb i da je uz njega njegova obitelj.
''Obitelj je duboko zahvalna na podršci obožavatelja i medija, ali moli za privatnost u ovom teškom razdoblju'', rekla je za Daily Mail, dodavši da će nove informacije biti objavljene kada mu se stanje poboljša.
Aaronova najnovija zdravstvena kriza uslijedila je nakon što je u ožujku 2025. zabrinuo obožavatelje, kada je hitno prebačen u bolnicu zbog iskašljavanja krvi. Također, iza njega su godine borbi s nizom zdravstvenih problema - ima povijest srčanih tegoba i dijabetesa.
Javnosti je poznat i po tome što je smršavio čak 90 kilograma, ali je zbog nuspojava morao prestati koristiti lijek za mršavljenje te se okrenuo dijeti i povremenom postu.
Na društvenim mrežama ranije je objavio kako se osjeća blagoslovljeno zbog svog napretka, a svoju novu životnu energiju pripisao je i ljubavi – supruzi Margariti.
