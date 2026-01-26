Davor Garić kao jedan od voditelja rođendanskog izdanja IN magazina: ''Ovo je za mene neizmjerna čast i iskreno veselje''

Povodom 17. rođendana IN magazina, posebno izdanje emisije večeras će, uz Miju i Anju, voditi i novinar Davor Garić.
''Uživam kao dijete u pješčaniku! Prilika da, uz Miju i Anju, vodim IN Magazin za mene je neizmjerna čast i iskreno veselje. U ulozi reportera s terena već 17 godina donosim showbiz i lifestyle priče, a voditeljska uloga daje mi još jednu dodatnu dimenziju rada, da ne kažem patetično, ali stvarno - poziva, u emisiji koja je velik i važan dio mojeg života'', rekao je uzbuđeno Davor. 17. rođendan IN magazina - 1 Foto: Nova TV
IN magazin obično vodi jedni osoba, a sada ih je troje - kako su tekle pripreme za ovaj specijal, koliko se dugo snimao, što ti je bio najdraži dio?
''Specijalno izdanje bit će dvostruko duže i trostruko slađe, ipak nam je rođendan! Zahtjevnija studijska forma, s mnogo gostiju i akcije, pjesme, plesa, kuhanja i dobre zabave, iziskivala je višednevne pripreme, ali i ono najvažnije: dobru atmosferu na setu. Uz naše goste i prijatelje emisije, atmosfera je bila zaista fantastična, a to će, vjerujem, osjetiti i naši gledatelji.''
Davor je prepoznatljivo lice IN magazina već dugi niz godina, a kad se osvrne na svoj dugogodišnji rad u IN magazinu, postoji li nešto što rado pamti?
''Zapamtiti što je bilo koje godine i kojeg datuma, za mene je nemoguća misija. Ja pamtim osjećaje i trenutke susreta koji su mi se trajno urezali u sjećanje i pohranili u najdublje ladice arhive mojeg srca. Vrlo često to su trenuci kada se kamere ugase ili se još nisu ni uključile. Tada upoznajete prava lica zvijezda, a ''obični ljudi'' bez opterećenja zvanog kamera pričaju svoje najemotivnije priče.
Ako baš moram izdvojiti trenutak ispred kamere, ni to nije jednostavno. U jednoj sam rubrici zaprosio Maju Šuput (rekla je da, pa ne znam što je u međuvremenu pošlo po zlu… hahaha). Političari, primjerice, neće tako lako odškrinuti vrata svojeg privatnog života, a još teže otvaraju svoja srca pred kamerama, no imao sam priliku s predsjednicom Kolindom provesti dva dana i cijelu noć na snimanju moje rubrike. Zajedno smo odradili jutarnji cardio trening na traci i vježbe za trbušnjake u Uredu predsjednika Republike Hrvatske na Pantovčaku, zapjevali na koćarici s ribarima usred noći, a u zoru gledali dupine kako su plivali uz naš brod. Grdoviću sam brisao suze dok mi je u jednom intervjuu otvorio dušu… To su samo neki od trenutaka koje sam doživio, a na kojima sam zaista zahvalan, zahvaljujući radu u IN Magazinu.''
17. rođendan IN magazina - 2 Foto: Nova TV
IN magazin je najdugovječnija lifestyle emisija, što je najveći izazov prilikom osmišljanja teme ili općenito u radu za lifestyle?
''Najteže je, unatoč godinama, zadržati ono zaigrano dijete u sebi. Jer meni je moj posao - igra. Uživam u svakom dijelu procesa nastanka naših televizijskih priča i tada ništa nije teško. Osim, naravno, onih trenutaka kada se jednostavno nemam kad naspavati, jer tempo katkad zna biti nemilosrdan.''
Kada uspoređuje početke svoje karijere s današnjim medijskim okruženjem, što bi istaknuo kao priliku u aktualnim mogućnostima koje su na raspolaganju medijima, a kojih ranije nije bilo?
17. rođendan IN magazina - 3 Foto: Nova TV
17. rođendan IN magazina - 4 Foto: Nova TV
''Apsolutno prihvaćam sve blagodati modernog doba i koristim ih bez pardona. No ako bazu ne čine novinarska strast, energija, iskustvo i šarm, ne može ti pomoći sva umjetna inteligencija ovoga svijeta. S obzirom na to da vrlo često kopam po našoj TV arhivi, naletim na svoje reportaže stare deset, petnaest i više godina! Katkad mi se čini kao da gledam neku drugu osobu. Ali to i jest bit novinarstva i rada na televiziji - rasti. Nekad sam bio mladenački zaigran novinar, danas mnogo iskusniji i, kako se kaže, ''premazan svim mastima'', no jedno se nije promijenilo: i tada i danas prema pričama koje stvaram i ljudima koje intervjuiram odnosim se s maksimalnim poštovanjem. U mom životu nikada ništa nije odlučila glava, nego srce, a ljubav, pozitivna energija i dobronamjeran stav moji su postulati i privatno i u poslu.
