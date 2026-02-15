Korisnici društvenih mreža neumorno komentirali finale Dore: ''Je l' se meni samo čini ili?''

Nedjeljno finale Dore pobralo je raznolike komentare na društvenim mrežama, a neki su čak istaknuli i poboljšanja.

Hrvatska je jedna od pet zemalja koje su ovoga vikenda birale svog predstavnika za Eurosong. U studiju Anton Marti na zagrebačkom Prisavlju u nedjelju se održalo finale Dore 2026., nakon čega smo saznati tko nas predstavlja na Eurosongu u Beču za tri mjeseca.

I dok je jedan dio eurovizijskih fanova paralelno pratio i grčki izbor za Eurosong, Dora je poprimila veliki odjek kod svojih fanova koji su i ovoga puta ostavili komentare na društvenim mrežama.

Galerija 12 12 12 12 12

Kabir Naidoo i Tomislav Štengl Foto: Neva Zganec/PIXSELL

LELEK Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Lima Len i Noelle Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Bilo je tu mnogo mišljenja, koje je Dora više-manje impresionirala ili ostavila hladnom.

"E da gledamo ovo slop finale", "Jel' ovo uvod, kakva će tek biti večer", "Je l' se meni čini ili danas sve pjesme zvuče bolje", "Ovaj video mix je najbolje što ćemo čuti večeras", stoji među mnogim komentarima na natjecanje.

E da gledamo ovo slop finale #Dora2026 — stefan/Ⱄⱅⰵⱇⰰⱀ (@neprimjetan) February 15, 2026

Ne može ni svoju pismu pivat, zašto pobogu bira rise like a phoenix GORL #dora2026 — iva (@britneysavedme) February 15, 2026

Jel ovo uvod kakva će biti cijela večer #dora2026 — olelole (@olelole592437) February 15, 2026

Jeeej plesna skupina Tihane Škrinjarić #Dora2026 — davorka 🌹🔥 (@davorka92) February 15, 2026

ŠTA JE OVAJ MIX AHAHHAH SUSRAMLJE #dora2026 — iva (@britneysavedme) February 15, 2026

every second national final intro is the same haha



#Dora2026 — Ylivoimarknen (@YlivoiMARKnen) February 15, 2026

jel se meni cini, ili danas sve pjesme zvuce bolje? vokale su dignuli a zvuk konacno stisali. 🤔 #dora2026 — Vanja 🐏 (@Lovretic) February 15, 2026

Obveznici placanja HRT pristojbe na aparatima trenutno. #Dora2026 — Jurica Vukovic (@JuricaVukovic1) February 15, 2026

Ovaj muzički, odnosno video mash-up je najbolje što ćemo večeras čuti na #Dora2026 — Dubac 🐦 (@dubacz) February 15, 2026

Otvorenje finala s ovim mixevima from lowest budget#Dora2026 pic.twitter.com/eeNP8t4Lyi — Tetka plavog waltera wolfa (@StekaWaltera) February 15, 2026

The bar is on the floor #Dora2026 — chérie ✨ (@MissMaCherie) February 15, 2026

Tonska proba je napokon održana✅#Dora2026 — Tetka plavog waltera wolfa (@StekaWaltera) February 15, 2026

jbt zar Hrvatice nisu vatrene i sexy ove sve kao da glume seksipil aman zaman #Dora2026 — 𝐕𝐨𝐲𝐢𝐧 (@Voyin9) February 15, 2026

"ChatGPT do your best and make a song for Eurovision. Research previous winners and make great song to win" #Dora2026 — KTMNproductions (@comewithmephoto) February 15, 2026

Ove pesme se pevaju samo ako igrate kao Ivana Boom Nikolic.#dora2026 — Ivanchic (@tekic700) February 15, 2026

Ova #Dora2026 je kriminalno loša.

Iskreno zavidim gluhonijemima. Oni su pobjednici večeri 🤣 — DegenEric (@degenericcro) February 15, 2026



Styling: Chat gpt make me a fairy with cowboy boots but I wont sing country.

Just a joke- she was really nice #dora2026 — Croatian Sensation (@AnamariaSkaro) February 15, 2026

Ima i onih koji su komentirali kako jedan od voditelja liči na tenisača Novaka Đokovića.

I keep thinking that's Djokovic on stage presenting! #Dora2026 — Jackie Collins Existential Question Time (@CabbageGrrl) February 15, 2026



Ako hocete platu bez posla najbolji posao za to je tonac kod hrvata na #Dora2026 — 𝐕𝐨𝐲𝐢𝐧 (@Voyin9) February 15, 2026

Can HRT hold auditions next year please ? #Dora2026 — SFx (@TDCT26) February 15, 2026

Kaj je ovo frende #Dora2026 — kire (@hecxate) February 15, 2026

Lelek je samo jako bucan. Ne. #dora2026 — zima (@korzi42) February 15, 2026

Imam osjecaj da se neki prijave samo zato sta imaju taj jedan outfit koji nemaju di obuc #dora2026 — Croatian Sensation (@AnamariaSkaro) February 15, 2026

Više o finalu Dore pročitajte OVDJE.

Tko je vaš favorit, odgovorite u anketi OVDJE.