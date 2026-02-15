Korisnici društvenih mreža neumorno komentirali finale Dore: ''Je l' se meni samo čini ili?''

Nedjeljno finale Dore pobralo je raznolike komentare na društvenim mrežama, a neki su čak istaknuli i poboljšanja.
I dok je jedan dio eurovizijskih fanova paralelno pratio i grčki izbor za Eurosong, Dora je poprimila veliki odjek kod svojih fanova koji su i ovoga puta ostavili komentare na društvenim mrežama.
Bilo je tu mnogo mišljenja, koje je Dora više-manje impresionirala ili ostavila hladnom.
"E da gledamo ovo slop finale", "Jel' ovo uvod, kakva će tek biti večer", "Je l' se meni čini ili danas sve pjesme zvuče bolje", "Ovaj video mix je najbolje što ćemo čuti večeras", stoji među mnogim komentarima na natjecanje.
how will i be watching #Dora2026 and #singforGreece2026 tonight pic.twitter.com/z5oPbFJR26— 𝒍𝒐𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒚🪽 (@hitmefeltkiss) February 15, 2026
E da gledamo ovo slop finale #Dora2026— stefan/Ⱄⱅⰵⱇⰰⱀ (@neprimjetan) February 15, 2026
Ne može ni svoju pismu pivat, zašto pobogu bira rise like a phoenix GORL #dora2026— iva (@britneysavedme) February 15, 2026
Jel ovo uvod kakva će biti cijela večer #dora2026— olelole (@olelole592437) February 15, 2026
Jeeej plesna skupina Tihane Škrinjarić #Dora2026— davorka 🌹🔥 (@davorka92) February 15, 2026
ŠTA JE OVAJ MIX AHAHHAH SUSRAMLJE #dora2026— iva (@britneysavedme) February 15, 2026
every second national final intro is the same haha— Ylivoimarknen (@YlivoiMARKnen) February 15, 2026
#Dora2026
jel se meni cini, ili danas sve pjesme zvuce bolje? vokale su dignuli a zvuk konacno stisali. 🤔 #dora2026— Vanja 🐏 (@Lovretic) February 15, 2026
Obveznici placanja HRT pristojbe na aparatima trenutno. #Dora2026— Jurica Vukovic (@JuricaVukovic1) February 15, 2026
Ovaj muzički, odnosno video mash-up je najbolje što ćemo večeras čuti na #Dora2026— Dubac 🐦 (@dubacz) February 15, 2026
Otvorenje finala s ovim mixevima from lowest budget#Dora2026 pic.twitter.com/eeNP8t4Lyi— Tetka plavog waltera wolfa (@StekaWaltera) February 15, 2026
The bar is on the floor #Dora2026— chérie ✨ (@MissMaCherie) February 15, 2026
mrzim sve btw #Dora2026— m 👽 (@yohardwell) February 15, 2026
Tonska proba je napokon održana✅#Dora2026— Tetka plavog waltera wolfa (@StekaWaltera) February 15, 2026
jbt zar Hrvatice nisu vatrene i sexy ove sve kao da glume seksipil aman zaman #Dora2026— 𝐕𝐨𝐲𝐢𝐧 (@Voyin9) February 15, 2026
"ChatGPT do your best and make a song for Eurovision. Research previous winners and make great song to win" #Dora2026— KTMNproductions (@comewithmephoto) February 15, 2026
Ove pesme se pevaju samo ako igrate kao Ivana Boom Nikolic.#dora2026— Ivanchic (@tekic700) February 15, 2026
Ova #Dora2026 je kriminalno loša.— DegenEric (@degenericcro) February 15, 2026
Iskreno zavidim gluhonijemima. Oni su pobjednici večeri 🤣
Styling: Chat gpt make me a fairy with cowboy boots but I wont sing country.— Croatian Sensation (@AnamariaSkaro) February 15, 2026
Just a joke- she was really nice #dora2026
Ima i onih koji su komentirali kako jedan od voditelja liči na tenisača Novaka Đokovića.
I keep thinking that's Djokovic on stage presenting! #Dora2026— Jackie Collins Existential Question Time (@CabbageGrrl) February 15, 2026
Dnora, dnora, dnora, dnora … #dora2026— bozebogatidraga (@Vronsky38603124) February 15, 2026
Ako hocete platu bez posla najbolji posao za to je tonac kod hrvata na #Dora2026— 𝐕𝐨𝐲𝐢𝐧 (@Voyin9) February 15, 2026
Can HRT hold auditions next year please ? #Dora2026— SFx (@TDCT26) February 15, 2026
Kaj je ovo frende #Dora2026— kire (@hecxate) February 15, 2026
Interrupt this please #dora2026— zima (@korzi42) February 15, 2026
Lelek je samo jako bucan. Ne. #dora2026— zima (@korzi42) February 15, 2026
Imam osjecaj da se neki prijave samo zato sta imaju taj jedan outfit koji nemaju di obuc #dora2026— Croatian Sensation (@AnamariaSkaro) February 15, 2026
