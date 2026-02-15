Marko Kutlić u finalu Dore opet privukao pozornost dok je čekao rezultate glasanja

Marko Kutlić u finalu Dore 2026. ponovno privukao pozornost onime što je radio čekajući rezultate.

Finalna večer Dore 2026. donijela je spektakl, emocije i napete trenutke, a među izvođačima koji su ostavili snažan dojam bio je i Marko Kutlić.

Hrvatski pjevač predstavio se s pjesmom ''Neotuđivo'', emotivnom baladom koja je dodatno naglasila njegov prepoznatljiv glazbeni izričaj.

Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX

Ipak, osim samog nastupa, publiku i medije posebno je zaintrigirao jedan detalj iz green rooma. Dok su se ostali natjecatelji družili, komentirali nastupe i nervozno iščekivali rezultate, Kutlić je snimljen kako mirno sjedi – s knjigom u rukama.

Umjesto mobitela i užurbanih razgovora, odabrao je tišinu i čitanje.

Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX

Ovo nije prvi put da pokazuje svoju ljubav prema literaturi. Tijekom drugog polufinala također je viđen kako čita klasično duhovno djelo ''Nasljeduj Krista'' autora Tome Kempenaca, jedno od najpoznatijih kršćanskih tekstova koje potiče na poniznost, unutarnji mir i duhovnu refleksiju. Taj prizor tada je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

