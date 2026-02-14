Povratnik na glazbenu scenu: Marko Kutlić moćnom izvedbom potvrdio status favorita

Marko Kutlić u finalu glazbenog natjecanja Dora 2026. predstavlja se pjesmom ''Neotuđivo''. Snažnom i moćnom izvedbom potvrdio je status jednog od favorita večeri.
U velikoj završnici Dore 2026. Marko Kutlić predstavio se pjesmom ''Neotuđivo'' i donio nastup koji je od prve sekunde nosio snažnu emociju. U večeri u kojoj Hrvatska bira svog predstavnika za Eurosong, oslonio se na ono po čemu je prepoznatljiv – glas i iskrenu interpretaciju.3 vijesti o kojima se priča pogledajte fotke Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica najemotivniji trenutak večeri Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde oženili se prošlo ljeto Tko je supruga hrvatskog redatelja čiji film obara rekorde? Na Valentinovo je špicom prošao s velikim buketom
''Neotuđivo'' je pjesma snažne poruke i izražene emocije, a Marko ju je otpjevao s potpunom predanošću i kontrolom. Svaki stih dobio je jasnu težinu, a dinamika izvedbe pokazala je širinu njegova vokala.
Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX
Već prije same završnice izdvajao se kao jedan od favorita, a večerašnjim nastupom ta je očekivanja dodatno učvrstio. Publika je pozorno pratila svaki trenutak, a pljesak nakon posljednjeg tona potvrdio je da je izvedba ostavila snažan dojam.
Inače, ovo je prvi Kutlićev nastup na Dori otkako se pojavio na sceni sredinom 2010-ih.
Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX
Nakon što je nastupao s grupom ''Pravila igre'' i objavio dva samostalna albuma, iznenada je nestao sa scene, nakon čega je ubrzo otkriveno kako nastupa kao ulični pjevač u talijanskim gradovima.
Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX
Intervju s Markom Kutlićem pročitajte OVDJE.
Tko bi nas trebao predstavljati na Eurosongu? Recite nam u anketi OVDJE.
OVDJE pratite sve o finalu Dore 2026.