Povratnik na glazbenu scenu: Marko Kutlić moćnom izvedbom potvrdio status favorita

Marko Kutlić u finalu glazbenog natjecanja Dora 2026. predstavlja se pjesmom ''Neotuđivo''. Snažnom i moćnom izvedbom potvrdio je status jednog od favorita večeri.

U velikoj završnici Dore 2026. Marko Kutlić predstavio se pjesmom ''Neotuđivo'' i donio nastup koji je od prve sekunde nosio snažnu emociju. U večeri u kojoj Hrvatska bira svog predstavnika za Eurosong, oslonio se na ono po čemu je prepoznatljiv – glas i iskrenu interpretaciju.

''Neotuđivo'' je pjesma snažne poruke i izražene emocije, a Marko ju je otpjevao s potpunom predanošću i kontrolom. Svaki stih dobio je jasnu težinu, a dinamika izvedbe pokazala je širinu njegova vokala.

Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX

Već prije same završnice izdvajao se kao jedan od favorita, a večerašnjim nastupom ta je očekivanja dodatno učvrstio. Publika je pozorno pratila svaki trenutak, a pljesak nakon posljednjeg tona potvrdio je da je izvedba ostavila snažan dojam.

Inače, ovo je prvi Kutlićev nastup na Dori otkako se pojavio na sceni sredinom 2010-ih.

Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX

Nakon što je nastupao s grupom ''Pravila igre'' i objavio dva samostalna albuma, iznenada je nestao sa scene, nakon čega je ubrzo otkriveno kako nastupa kao ulični pjevač u talijanskim gradovima.

Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX

