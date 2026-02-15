Pobjednik Survivora ostvario veliki uspjeh: ''Plakao sam krv, ali sam uživao svaku sekundu''

Luciano Plazibat istrčao je svoj drugi polumaraton u Splitu, i to bez posebne pripreme te po kiši koja je dodatno otežala utrku.

Pobjednik Survivora, Luciano Plazibat na Instagramu se pohvalio velikim osobnim uspjehom – istrčao je svoj drugi polumaraton, i to u rodnom Splitu.

Na društvenim je mrežama otkrio dojmove uz nekoliko fotografija.

''Sportski vikend doma u Splitu...Drugi polumaraton i najbrži, ali i najkišovitiji'', napisao je.

Otkrio je i da se na utrku nije posebno pripremao, a vikend je za njega bio sve samo ne lagan.

''Da sam i ovo preživio… Bez pripreme, a još smo jučer bili na kick-boksu kod tate. U prijevodu, dva dana nismo stali!'', napisao je iskreno.

Iako iscrpljen, Luciano ne krije koliko mu je ovo iskustvo značilo.

''Uživao sam svaku sekundu i plakao krv. Volio bih napisati nešto pametnije, ali mrtav sam umoran – ne osjećam noge'', zaključio je u svom prepoznatljivom, duhovitom tonu.

Nedavno je uz fotku ogromne tranformacije progovorio o borbi s mentalnim zdravljem. Više o tome pisali smo OVDJE.

