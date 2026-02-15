Jeste li primijetili neobičan detalj nastupa jedne od favoritkinja Dore? Razlog je genijalan!

Pažljivim gledateljima nije promaknuo detalj na rukama mlade pjevačice na nastupu na Dori, a Stela je ubrzo objasnila zašto se odlučila na takvu kombinaciju.

Najvjerniji obožavatelji Dore, ali i Stele Rade, primijetili su jedan neobičan detalj tijekom njezina nastupa u drugoj polufinalnoj večeri.

Naime, dok je na jednoj ruci nosila dugačke nokte, na drugoj su oni bili znatno kraći, što nije promaknulo budnom oku publike.

Stela Rade Foto: Darko Tomas / CROPIX

Mnogi su se zapitali krije li se iza toga modni trend ili praktičan razlog, a pjevačica je ubrzo otkrila o čemu je riječ.

Stela Rade Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iza svega stoji vrlo jednostavno i genijalno objašnjenje.

''S desnom rukom sviram harmoniku, a želim imati duge nokte tako da malo imam i dugih'', objasnila je Stela za Dalmatinski portal.

