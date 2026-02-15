O čemu govori pjesma kojom će nas grupa Lelek predstavljati na Eurosongu?

Pobjednička pjesma Dore 2026., ''Andromeda'' grupe Lelek, donosi snažnu i emotivnu priču o ženama čija je borba za identitet i slobodu ostavila dubok trag u povijesti.

Grupa Lelek odnijela je pobjedu na Dori 2026., a njihov snažni etno-pop hit ''Andromeda'' osvojio je srca publike i žirija te će Hrvatsku predstavljati na predstojećem Eurosongu u Beču.

Iza ovog mističnog naslova krije se mnogo više od moderne pjesme – ''Andromeda'' je emotivna oda ženskoj snazi, kolektivnoj povijesti i dubokom identitetu koji se prenosio s koljena na koljeno. Inspiracija je, kako članice Leleka same kažu, žene katoličke vjeroispovijesti s prostora Bosne i Hercegovine iz vremena Osmanskog carstva.

LELEK Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Lelek Foto: Neva Zganec/Pixsell

''Pjesma govori o katoličkim ženama iz Bosne i Hercegovine, odnosno primarno iz tog dijela za vrijeme Osmanskog carstva, koje su se morale tetovirati i stavljati znakove na sebe kako bi se zaštitile od ropstva i od braka i da ih se ne bi kralo, ubijalo. To je zapravo bilo i više nego sama tetovaža, to je bio cijeli obred kojeg su bake imale, prenosile svojoj djeci i unucima'', objasnila je jedna od članica, Korina, za IN magazin.

Grupa Lelek - 1 Foto: In Magazin

U tim teškim povijesnim vremenima, suočene s prijetnjom otmice u roblje, prisilnim brakovima i nasiljem, mnoge su se žene odlučile na poseban čin — tetoviranje križa na svoje tijelo kao simbol zaštite, vjere i osobnog identiteta. To nije bio tek kozmetički potez, već ritual s dubokim značenjem i obrednom težinom, koji su majke i bake prenosile svojoj djeci i unucima.

LELEK - 2 Foto: Screenshot

