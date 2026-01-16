One su favorit ovogodišnje Dore: Objasnile su nam o čemu govori njihova pjesma

Jedna pjesma ovogodišnje Dore već je izazvala lavinu reakcija. ''Andromeda'' grupe Lelek nametnula se kao favorit, a djevojke intenzivno pripremaju nastup kojim žele prenijeti emociju i poruku svoje pjesme. O čemu govori ''Andromeda'', kako su zvučale pred publikom u Indiji i kakvo je iznenađenje dočekalo jednu članicu, pogledajte u priči Dine Stošića.

Otkad su objavljene pjesme za ovogodišnju Doru, ''Andromeda'', koju izvodi Lelek, promaknula se u favorita. Priznaju da im to donosi pritisak, ali i motivaciju da daju sve od sebe.



''Ne bih rekla da smo znate da ćemo ovakvu reakciju dobiti. Ali očekivale smo pozitivnu reakciju jer smo je dobile i prošle godine, a mi smo jako zadovoljne s ovom pjesmom pa smo očekivale da će valjda i publika biti. Definitivno imamo pritisak, ali dobro se spremamo i radimo na tome da nastup bude što bolji i da mi vokalno i vizualno, da to sve bude na nivou kojeg ljudi očekuju'', govori Korina Olivia Rogić.

Grupa Lelek - 2 Foto: In Magazin

Nakon prošlogodišnje ''The Soul of My Soul'', nova pjesma donosi jednako jaku poruku.

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle i princ Harry povukli se iz organizacije koju su osnovali!



''Pjesma govori o katoličkim ženama iz Bosne i Hercegovine, odnosno primarno iz tog dijela za vrijeme Osmanskog carstva, koje su se morale tetovirati i stavljati znakove na sebe kako bi se zaštitile od ropstva i od braka i da ih se ne bi kralo, ubijalo. To je zapravo bilo i više nego sama tetovaža, to je bio cijeli obred kojeg su bake imale, prenosile svojoj djeci i unucima'', objasnila nam je Korina.



Riječi potpore dao im je i Baby Lasagna, koji je Europu osvojio svojom pjesmom ''Rim Tim Tagi Dim''.



''Nastupale smo s njim nedavno pa nam je dao neke korisne savjete, ali bilo bi dobro možda ga ponovno nazvati'', dodala je Inka Večerina Perušić.

Grupa Lelek - 3 Foto: In Magazin

A u slučaju pobjede na Dori, Hrvatsku bi predstavljale na materinskom jeziku.

''Prenosimo svoju kulturu, predstavljamo svoju državu, imamo jaku temu pjesme za sve i može se poistovjetiti sa svima, tak da mislim da će ostati na našem jeziku'', objasnila je Judita Štorga.



Prije Dore, ove djevojke bile su u Indiji, gdje su predstavljale ono najbolje od Lijepe Naše.



''Ajme, super je bilo. Nismo bile predugo, bile smo pet dana. Ali nekako svako iskustvo nama ovako osobno kada smo skupa i kad moramo duži period boraviti skupa nam puno znači kao grupi dobivamo feeling jedna za drugu što mislim da je generalno super za našu grupu'', izjavila je Korina.

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle i princ Harry povukli se iz organizacije koju su osnovali!

U Indiji su osvojile mnoge jednom narodnom pjesmom.



''Oni su bili oduševljeni pogotovo na 'Moja Diridika', mislim da im se to najviše svidjelo'', primijetila je Irina Večerina.

''Svi su pljeskali u ritmu i bilo je jako ohrabrujuće na kraju sve to iznijeti'', kaže Judita.

''Bili su zahvalni što smo prevalile toliki put da bi pjevale tamo, to je možda bilo čak i najljepše, ta zahvalnost koju smo doživjele'', dodala je Irina.

Grupa Lelek - 5 Foto: In Magazin

A na snimanju priredile su i malo iznenađenje za Marinu, koja je nedavno proslavila rođendan.

''Ovo je najčudniji, najbolji, najbizarniji poklon koji sam ja u životu dobila. I ja sam Korini jednom prilikom rekla da ja stvarno želim hrčka za rođendan'', priznala je Marina Ramljak.

''Ne jednom prilikom, rekla si mi to jedno sto puta...'', nadovezala se Korina.

''Jesam, i onda sam rekla da je to za ozbiljno. Međutim, ja stvarno nisam mislila da će ona to shvatiti tako ozbiljno'', kaže Marina.

Marini želimo sretan rođendan i mnogo slatkih trenutaka s novim prijateljem, a ove djevojke pratit ćemo sredinom veljače, kada će se boriti za predstavljanje Lijepe Naše na 70. Eurosongu u Austriji.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Markantni partner Maje Šuput iznenadio vratolomijama nasred rajske plaže!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovako izgleda prava diva! Jennifer Lopez u najglamuroznijem izdanju dosad

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonov tim oglasio se uoči koncerta u Splitu, objavili su važne upute