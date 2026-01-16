Thompsonov tim oglasio se uoči koncerta u Splitu, objavili su važne upute

Thompson će večeras zabavljati svoje fanove u Splitu, a uoči koncerta na njegovim društvenim mrežama objavljene su važne upute.
Marko Perković Thompson večeras nastupa u Splitu u dvorani Gripe, a uoči koncerta njegov tim objavio je ključne informacije za sve posjetitelje.
Naime, na društvenim mrežama otkrili su kako se ulazi u 18 sati. Iz organizacije napominju da je ulaznica valjana samo za jednokratan ulazak – nakon izlaska iz dvorane, povratak više neće biti moguć.
''Vlasnici ulaznica ''parter'' ulaze na ulaz 5 s južne strane ulaza. Vlasnici ulaznica ''tribine jug'' trebaju se uputiti na ulaze 3 i 4. Vlasnici ulaznica ''tribine sjever'' trebaju se uputiti na ulaz 6 ili ulaz 5 sa sjeverne strane ulaza. Vlasnici ulaznica VIP stolova ulaze na ulaz ispod južne tribine, pored Tommy garaže, ulaz 16'', napisali su.
Marko Perković Thompson - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
''Čuvajmo jedni druge'', dodali su.
S obzirom na veliko zanimanje za koncert i očekivane gužve, posjetiteljima se savjetuje da dođu ranije.
Osim večerašnjeg koncerta, Thompson u Splitu će nastupiti i 17. siječnja. Nakon splitskih koncerata, svoju dvoransku turneju nastavlja u Rijeci, gdje će pjevati 6. i 7. veljače.
Marko Perković Thompson - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
