Glazbena legenda oglasila se nakon skandaloznih optužbi: ''Nikada nisam osjetio toliku zlobu...''

Latino glazbenik Julio Iglesias oglasio se na društvenim mrežama zbog optužbi za seksulano zlostavljanje.

Španjolski pjevač Julio Iglesias negirao je zlostavljanje dviju bivših kućnih pomoćnica koje su protiv njega podnijele kaznenu prijavu, opisujući optužbe kao lažne, u objavi na društvenim mrežama kasno u četvrtak.

Tužiteljstvo španjolskog Visokog suda priopćilo je da je pokrenulo preliminarni postupak zbog prijave za koju je skupina za ljudska prava upozorila da uključuje trgovinu ljudima za prisilni rad i ropstvo, seksualno zlostavljanje i kršenje prava radnika.

''S dubokom tugom odgovaram na optužbe koje su iznijele dvije osobe koje su ranije radile u mojem domu. Poričem da sam zlostavljao, prisiljavao ili omalovažavao bilo koju ženu. Ove su optužbe potpuno lažne i jako me rastužuju. Nikada nisam osjetio toliku zlobu, ali još uvijek imam snage kako bi ljudi saznali cijelu istinu i kako bih obranio svoje dostojanstvo pred tako ozbiljnom klevetom'', napisao je 82-godišnji Iglesias u izjavi s njegovim potpisom objavljenoj na njegovom Instagram profilu.

Iglesias, jedan od najprodavanijih latino umjetnika na svijetu s više od 300 milijuna prodanih ploča na 14 jezika, dodao je da je pronašao "veliku utjehu" u porukama podrške.

''Ne mogu zaboraviti brojne drage ljude koji su mi poslali poruke podrške i odanosti – u njima sam pronašao utjehu'', dodao je na društvenim mržama.

Grupa za ljudska prava Women's Link Worldwide podnijela je tužbu 5. siječnja u ime dviju žena, identificiranih pseudonimima Rebeca i Laura, nakon trogodišnje istrage američke televizijske kuće Univision i španjolskog portala elDiario.es.

Grupa je opisala podnositeljice tužbi kao mlade Latinoamerikanke "u ranjivim situacijama koje su uvelike ovisne o svojim plaćama zbog svojih ekonomskih i socijalnih uvjeta". U izvješćima se navodi da su 10 mjeseci 2021. godine radile u Iglesiasovim karipskim rezidencijama u Dominikanskoj Republici i na Bahamima.

