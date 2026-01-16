Omiljena Hercegovka proslavila veliki dan uz ogroman buket ruža i tortu!

Pjevačica Antonija Čerkez imala je poseban razlog za slavlje, uz tortu i raskošan buket crvenih ruža proslavila je svoj 30. rođendan.

Pjevačica Antonija Čerkez obilježila je veliki životni jubilej – 30. rođendan, a slavlje je proteklo u romantičnom i elegantnom tonu.

Lijepa pjevačica blistala je od sreće, okružena pažnjom, cvijećem i slatkim iznenađenjima.

Posebnu pozornost privukao je ogroman buket crvenih ruža, simbol ljubavi i strasti, koji je Antonija s osmijehom pozirala držeći u rukama. Uz cvijeće, slavlje nije moglo proći bez rođendanske torte – upečatljive crvene boje s natpisom "Happy Birthday", koja se savršeno uklopila u cjelokupnu estetiku večeri.

''Wooow! Da si uvijek sretna'', ''Sretan ročkas, ljepoto'', ''Zdrava i sretna bila, najljepša ženo'', ''Nek ti je blagoslovljen i sretan'', čestitaju joj fanovi.

Antonija u tridesete ulazi ispunjena, sretna i spremna za nove glazbene i životne uspjehe. Prošle godine postala je i majka te se udala, a nedavno je prvi put pokazala sinčićevo lice. Fotografije pogledajte OVDJE.

Sina je dobila s partnerom Petrom Nogolicom, koji je iz požeškog kraja. Više pročitajte OVDJE.

