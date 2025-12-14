Slavlje u obitelji lijepe Hercegovke! Pjevačica koju obožava regija krstila sina

Antonija Čerkez i njezin suprug Petar Nogolica krstili su sina Adriana, dva mjeseca poslije rođenja.

Lijepa pjevačica Antonija Čerkez pohvalila se velikom novošću u svom životu.

Glazbenica, koju regija itekako obožava, otkrila je kako su ona i suprug Petar Nogolica krstili sina Adriana.

Antonija Čerkez - 1 Foto: Antonija Čerkez/Instagram

Antonija Čerkez - 2 Foto: Instagram

Antonija Čerkez Foto: Instagram

Dječak je bio odjeven u malo krem odijelce uz leptir-mašnu od istog materijala, a na košulji je stajao datum 14. prosinca 2025.

Antonija Čerkez Foto: Instagram Screenshot

"Sine naš maleni, od danas si dijete Božje", napisala je Čerkez uz fotografiju sina i citat iz pjesme "Dubine" koju izvode Dominik Lučić i Zsa Zsa.

Antonija Čerkez - 10 Foto: Borna Jaksic/Pixsell

Antonija Čerkez - 8 Foto: Instagram

Antonija Čerkez - 11 Foto: Instagram

Čerkez i Nogolica dobili su sina početkom listopada, gotovo dva i pol mjeseca od vjenčanja u Širokom Brijegu. Tada je pjevačica, koju je zapazio i Mate Bulić, nosila čipkastu vjenčanicu s cvjetnim uzorcima, a tijekom pira se presvukla u kraću haljinu kako bi se mogla lakše kretati na podiju.

Dugo vremena je skrivala ime partnera, a prvi put ga je pokazala u objavi kojom je otkrila da čega njihovo zajedničko dijete.

Kako je Nogolica pripremio kuću za dolazak Čerkez i njihovog sina iz rodilišta, pogledajte OVDJE.

Kako je izgledalo njihovo vjenčanje, pogledajte OVDJE.

