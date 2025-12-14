Slavlje u obitelji lijepe Hercegovke! Pjevačica koju obožava regija krstila sina

Antonija Čerkez i njezin suprug Petar Nogolica krstili su sina Adriana, dva mjeseca poslije rođenja.
Glazbenica, koju regija itekako obožava, otkrila je kako su ona i suprug Petar Nogolica krstili sina Adriana.
Antonija Čerkez - 1 Foto: Antonija Čerkez/Instagram
Antonija Čerkez - 2 Foto: Instagram
Antonija Čerkez Foto: Instagram
Dječak je bio odjeven u malo krem odijelce uz leptir-mašnu od istog materijala, a na košulji je stajao datum 14. prosinca 2025.
Antonija Čerkez Foto: Instagram Screenshot
"Sine naš maleni, od danas si dijete Božje", napisala je Čerkez uz fotografiju sina i citat iz pjesme "Dubine" koju izvode Dominik Lučić i Zsa Zsa.
Antonija Čerkez - 10 Foto: Borna Jaksic/Pixsell
Antonija Čerkez - 8 Foto: Instagram
Antonija Čerkez - 11 Foto: Instagram
Čerkez i Nogolica dobili su sina početkom listopada, gotovo dva i pol mjeseca od vjenčanja u Širokom Brijegu. Tada je pjevačica, koju je zapazio i Mate Bulić, nosila čipkastu vjenčanicu s cvjetnim uzorcima, a tijekom pira se presvukla u kraću haljinu kako bi se mogla lakše kretati na podiju.
Dugo vremena je skrivala ime partnera, a prvi put ga je pokazala u objavi kojom je otkrila da čega njihovo zajedničko dijete.
