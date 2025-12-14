Veliki koncert Bralića i klape Intrade okupio brojne poznate Hrvate na jednom mjestu!

Tomislav Bralić i klapa Intrade održali su veliki koncert u zagrebačkoj Areni, koji je okupio i mnoge poznate Hrvate.

Jedna od naših najpoznatijih višeglasnih sastava Tomislav Bralić i klapa Intrade u subotu su održali veliki koncert u zagrebačkoj Areni povodom 40 godina. Najveća dvorana u Hrvatskoj bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a obljetnički nastup nisu propustili ni poznati Hrvati.

U prvom redu posebno mjesto dobili su premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sa suprugom Sonjom, gradonačelnik Zadra Šime Erlić, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sa suprugom Jasnom i ministar graditeljstva Branko Bačić.

Gordan Jandroković i Andrej Plenković Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Sonja i Gordan Jandroković, Andrej Plenković Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Sonja i Gordan Jandroković Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Andrej Plenković Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Osim njih, u publici su se našli i izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić sa suprugom Davorkom, kao i Marijan Kustić, koji je došao s novom partnericom Nikom Perenčević.

Zlatko i Davorka Dalić Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Zlatko Dalić Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Marijan Kustić, Nika Perenčević, Zlatko Dalić Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Koncert Tomislava Bralića i klape Intrade - 11 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Tomislav Bralić i klapa Intrade tijekom višesatnog koncerta su izveli sve svoje najveće hitove, zaključivši godinu u kojoj su dobili priznanje Hrvatske diskografske udruge Nova ploča za 40 godina zajedničkog djelovanja.

Tomislav Bralić i klape Intrade - 3 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Tomislav Bralić i klapa Intrade Foto: Lucija Ocko / CROPIX

