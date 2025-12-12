Ljubav koja je preživjela sve: Zajedno su prošli kroz najveću bol i sada pišu novo poglavlje

Iskreno su progovorili o gubicima koji su ih slomili, ali i o ljubavi koja ih je držala na okupu.

Perrie Edwards, bivša članica popularnog benda Little Mix, i nogometaš Alex Oxlade-Chamberlain zajedno su od 2016. godine, a njihova veza jedna je od onih koje su izdržale sve – od karijernih izazova do velikih osobnih gubitaka.

Par je zaruke objavio 2022., a zajedno imaju sina Axela, rođenog 2021. godine. No, iza njihove obiteljske sreće kriju se i teški trenuci.

Perrie je nedavno otkrila da su prije rođenja Axela doživjeli spontani pobačaj, a 2022. su izgubili i drugo dijete u 22. tjednu trudnoće. Sada se o svemu po prvi put oglasio i Alex, koji je u intervjuu za The Athletic progovorio o bolnim trenucima koje su zajedno prošli.

''Kad počneš graditi obitelj, tada shvatiš da to nije lako – da stvari mogu poći po zlu. Izuzetno je teško, posebno za žene koje doslovno nose drugo ljudsko biće u sebi. Povezanost koju osjete je nevjerojatna, a onda kad se dogodi gubitak, to ih slomi'', iskreno je priznao.

''Neopisivo je teško, pogotovo kad izgubiš dijete tako kasno. Osjećao sam da kao muškarac moram biti jak, pokazati hrabrost i držati sve pod kontrolom – ali bilo je teško'', dodao je.

A njihova priča ove godine dobila je sretnije poglavlje. Perrie je u rujnu potvrdila da je ponovno trudna.

''Axel je uzbuđen zbog brata ili sestre. I svi smo'', priznao je.

Njihova priča nije samo romansa – to je priča o ljubavi, gubitku, snazi i zajedništvu. I dokaz da nakon najtežih trenutaka ipak može doći novo svjetlo.

Inače, prije ove veze Perrie je ljubila Zayna Malika, koji je bio u grupi One Direction. Nedavno je otvorila dušu o bolnoj prošlosti s bivšim. Više o tome pisali smo OVDJE.

