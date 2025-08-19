Zvijezda Little Mixa progovorila o bolnoj prošlosti s bivšim: "Mislila sam da je to normalno..."

Nekadašnja članica grupe Little Mix Perrie Edwards otvoreno je progovorila o vezi sa Zaynom Malikom, ali i o dva spontana pobačaja.

Glazbena zvijezda Perrie Edwards otvoreno je progovorila o traumatičnim zbivanjima dok je bila članica grupe Little Mix. 32-godišnja pjevačica u podcastu "We Need to Talk" je progovorila kako je pobjegla iz toksične veze s bivšim zaručnikom Zaynom Malikom iz grupe One Direction, ali i kako je sa sadašnjim partnerom Alexom Oxlade-Chamberlainom imala dva traumatička spontana pobačaja.

Iako nije izravno imenovala Malika, Edwards je priznala kako ju je ponašanje u njezinoj prvoj pravoj vezi navelo na strah od boli pri upoznavanju novih ljudi jer je povjerovala da je ono što je tada doživljavala bilo "normalno".

Perrie Edwards - 2 Foto: Profimedia

Perrie Edwards i Zayn Malik - 3 Foto: Profimedia

Perrie Edwards i Zayn Malik - 6 Foto: Profimedia

Perrie Edwards i Zayn Malik - 7 Foto: Profimedia

"Definitivno sam u tom razdoblju mislila da je sve što smo proživjeli u vezi normalno. Bila mi je to prva veza, prva ljubav. Pomislila sam: "Aha, ovako to treba izgledati. Mora biti malo toksično. Na neki način, to je vjerojatno normalno, zar ne?", ispričala je Edwards, koja je s Malikom bila dvije godine zaručena, a onda ju je on napustio i ubrzo prohodao s manekenkom Gigi Hadid. "A onda, kad sam postala slobodna, pomislila sam: "Nikad, nikad više ne želim proći kroz to". Nisam htjela upoznati nikoga. Mislila sam – gotovo je sa mnom, ne bih mogla podnijeti tu bol."

Upoznavanje s nogometašem Bešiktaša promijenilo joj je mišljenje: "Sada, kad se osvrnem unatrag, shvaćam da to vjerojatno nije bilo dobro. Primijetila sam to i kasnije – kad sam započela vezu s Alexom, na početku bih neke stvari rješavala na stari način, a on bi reagirao tako smireno da bi me iznenadilo."

Perrie Edwards i Alex Chamberlain (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Perrie Edwards (Foto: Instagram) Foto: Instagram

S novim partnerom, kojeg opisuje kao smirenog, zrelog i opuštenog, 2021. je dobila sina Axela, no prije, ali i poslije trudnoće s njim dvaput je izgubila dijete. U podcastu se dotaknula kako je prvi put imala spontani pobačaj u ranoj fazi trudnoće, a tužnu vijest saznala je nakon što je počela krvariti i otišla liječniku. Godinu nakon Axelovog rođenja, ponovno je ostala trudna, no tragično je izgubila bebu u 24. tjednu trudnoće, uslijed priprema za posljednju turneju grupe Little Mix.

"Axel je rainbow baby. Imala sam spontani pobačaj vrlo rano, u prvoj trudnoći. Sjećam se da sam saznala da sam trudna, a ubrzo nakon toga počela sam krvariti. Otišla sam u bolnicu, napravili su ultrazvuk i rekli mi: "Nema bebe." Mislila sam – možda sam sve izmislila, možda je test bio lažno pozitivan. Bila sam sama na tim pregledima jer nitko nije bio uz mene", riječi su Edwards, koja je zbog toga bila "na iglama" tijekom trudnoće s Axelom, jer je htjela da prođe prvih 12 tjedana.

Perrie Edwards i Alex Oxlade-Chamberlain - 10 Foto: Profimedia

Perrie Edwards i Alex Oxlade-Chamberlain - 9 Foto: Profimedia

Perrie Edwards i Alex Oxlade-Chamberlain - 5 Foto: Profimedia

Edwards se potom prisjetila slomljenog srca kad je na pregledu u 22. tjednu saznala da je ponovno izgubila dijete: "Bili smo kod kuće, Alex je tada bio ozlijeđen i nije mogao voziti, a ja nisam mogla vidjeti od suza. Izgubili smo bebu u 24. tjednu. To je bilo užasno. Teško je jer kada u 24. tjednu već planiraš sobu, sve detalje, a onda ostaneš bez toga, bol je neopisiva. Nitko osim najbližih prijatelja i obitelji nije znao, a onda bi mi prijatelji pisali: "Kako je trbuščić?", a ja sam morala odgovarati: "Nema ga.""

Little Mix, čije su članice uz Edwards bile i Jade Thirdwall, Leigh-Anne Pinnock i Jesy Nelson, nastao je nakon bootcamp faze osme sezone britanskog X Factora, a pod mentorstvom Tulise Contostavlos je postao prvi bend koji je osvojio ovo natjecanje. U kratko vrijeme postao je jedan od najtiražnijih britanskih ženskih sastava, a 2021. je postao prvi bend u 41 godinu koji je osvojio nagradu za najbolju britansku grupu na BRIT Awardsima.

