Mate Bulić ekskluzivno za IN magazin podijelio emotivnu odluku o tijeku svoje karijere

On je simbol zajedništva i glazbe koja spaja domovinu i dijasporu. Njegove pjesme obilježile su brojne proslave i okupljanja, a glas mu ostaje urezan u srcima publike. Ekskluzivno za IN Magazin, u rodnoj Blatnici, Mate Bulić otkrio je našem Hrvoju Kroli svoje planove i emotivnu odluku koja će mu promijeniti karijeru.

U Donjoj Blatnici, rodnom mjestu Mate Bulića, sve odiše zajedništvom i emocijom. Kao i svake godine, Blatničke note okupljaju ljude iz cijelog svijeta – spoj humanitarnog karaktera, glazbe i domoljublja.

''Pa vidite, ove stvari, tko god ih radi, bilo gdje i u bilo kojoj situaciji, uvijek su dobrodošle kod naroda, ne možete narod varati. Ljudi dođu, znaju da je dobra priča i toga se drže. Zato mi je iznimno drago da je atmosfera dobra kao i uvijek.''

Iako ga obožavaju milijuni ljudi, za Matu obitelj ostaje na prvom mjestu. Posebno uloga djeda, koju s ponosom ističe, a nedavno je u njihov život ušao i najmlađi unuk.

''Došao je unuk Tin. Tako da su sad svi oko njega. A ja jedva čekam da moje obaveze prođu i da bježim k njemu.''

I dok se uvijek najviše brine za druge, u svakom razgovoru s kraljem dijaspore osjete se toplina i mir – onaj isti optimizam kojim već desetljećima gradi i glazbu i život.

In Magazin: Mate Bulić - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Mate Bulić - 2 Foto: PR

Mate Bulić Foto: Instagram

''Ja sam ok, što se tiče mene, ako me to pitate. Zato što me snaga još drži, volja i emocija – toga imam i toga mi ne nedostaje. Još i ljudi oko tebe, i u gledalištu, i u poslu, tako da je super.''

A jedan od naših najpopularnijih pjevača mogao bi iznenaditi sve – jer ekskluzivno otkriva odluku koja označava prekretnicu njegove karijere.

''Vama ću otkriti prvi put. Nevjerojatno je, ali napravit ću godinu dana pauze od veljače sljedeće godine. Jednostavno zato da malo provedem više vremena sa svojima. Ode mi život. Oni rastu, a mene nema s njima. Nije dobro. Bit ću s njima. Naravno da će mi faliti.''

Mate Bulić - 1 Foto: PR

Mate Bulić Foto: Instagram

Svojim glasom podario je život nekima od najpoznatijih pjesama naše glazbene scene – od Moja Hercegovina, preko Domu mom, do Gori borovina. Nakon tolikih hitova i uspjeha, postavlja se pitanje ima li još neostvarenih želja.

''Kad gledam i bio bih realan kad bih rekao ovako… Možda neskromno, ali sam zadovoljan i hvala Bogu. Nemam. Sve mi je tu, samo daj mi, Bože, zdravlje da živim s unucima i obitelji.''

Kralj dijaspore odlučio je glazbi reći – privremeno zbogom. Jer, kako sam kaže, ništa nije važnije od obitelji. I baš zato, Mate Bulić ostat će u srcima ljudi ne samo po pjesmi, nego i po svojoj toplini.

