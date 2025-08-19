Maja Šuput blista u glamuroznom izdanju na plaži, no pažnju je ponovno ukrao netko drugi!

Maja Šuput je plijenila pozornost u jednom istarskom odmaralištu zanosnim tamnozelenim kostimom.

Maja Šuput ponovno je dokazala zašto je prava kraljica stila i glamura na domaćoj sceni. Na odmoru u Istri, gdje provodi vrijeme sa sinom Bloomom i prijateljima, pjevačica je podijelila fotografiju koja je odmah izazvala lavinu komentara njezinih obožavatelja.

Na fotografiji Maja pozira u elegantnom jednodijelnom kupaćem kostimu tamnozelene boje, upotpunjenom upečatljivim zlatnim nakitom i modernim sunčanim naočalama.





Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Zar opet? Pjevačica izbjegla novu nesreću na turneji pred tisućama ljudi!

Svojom pojavom spojila je luksuz i jednostavnost, za što je dobila same pohvale, a preslatke trenutke imao je i Bloom, koji je jeo salatu i trčao po plaži.

Galerija 25 25 25 25 25

Bloom Tatarinov - 3 Foto: Instagram

Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram

Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

"Out of office", napisala je Maja, sugerirajući kako je odlučila uzeti kratki predah uoči nastavka turneje po hrvatskim gradovima, a u komentarima su joj se javili pratitelji.

Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput Foto: Instagram

"Najljepša slika bez konkurencije", "Majo slika ti je top", "I ja bi tako htjela da izgledam fenomenalno", "Toop", pisali su joj njezini fanovi.

Posljednjih mjesec dana mediji pišu o navodnoj vezi Maje sa Šimom Elezom, koji je najavio novu avanturu. Više o tome pročitajte OVDJE.

Na njezinom nedavno koncertu pala je prosidba. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Tko je glumica koja je s Edom Sheeranom stigla u Lijepu Našu? Pamte ju po eksplicitnim scenama

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Nekad i sad Sjećate se Froda iz "Gospodara prstenova"? Njegove nove fotografije sve su iznenadile

Pogledaji ovo Celebrity Slavlje kod Živojinovića! Aleksandra Prijović otkrila lijepu vijest

Pogledaji ovo Celebrity Svjetska senzacija koja je napunila Hipodrom snimljena u Hrvatskoj!