Pretraži
"van ureda"

Maja Šuput blista u glamuroznom izdanju na plaži, no pažnju je ponovno ukrao netko drugi!

Piše E.G., Danas @ 17:34 Celebrity komentari
Maja Šuput Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput je plijenila pozornost u jednom istarskom odmaralištu zanosnim tamnozelenim kostimom.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Indira Levak o odnosu s bivšim suprugom Miroslavom
posebni odnosi
Indira otkrila koliko joj bivši suprug znači i nakon razvoda: "Pobjednički tim se ne mijenja"
Joan Collins se fotografirala u kupaćem kostimu
same pohvale
Holivudska diva pokazala kako izgleda odmor u 93. godini i ostavila sve bez riječi!
Mate Bulić otkrio prekretnicu o svojoj karijeri
''Vama ću otkriti prvi put…''
Mate Bulić ekskluzivno za IN magazin podijelio emotivnu odluku o tijeku svoje karijere
Intervju sa Stellanom Skarsgardom
odgojio je osmero djece
Ekskluzivni intervju s legendarnim švedskim glumcem Stellanom Skarsgårdom!
Intervju s Petrom Dragojevićem
''rekorder po očinstvu''
Naš pjevač samo za IN magazin otkrio: ''Napokon je došla kući!''
Momčilo Otašević podijelio rijetku fotku sa svojom sestrom
''Na nju sam posebno slab''
Momčilo Otašević pozirao s mladom ženom koja je privukla svu pažnju njegovih pratitelja
Ljepotica Nevena Nikolić osvojila je srce regionalnog miljenika žena Adija Šoše
lijepa i pametna!
Ova ljepotica osvojila je srce mostarskog miljenika žena, od njezinih fotki boli glava
Tereza Kesovija posvetila objavu na Instagramu Gabi Novak
''moj anđeo''
Velika tuga Tereze Kesovije nakon bolnog gubitka: ''Moje srce sad je katedrala satkana od sjećanja''
Aleksandra Prijović čestitala rođendan suprugu Flipu Živojinoviću
Objavila i fotku
Slavlje kod Živojinovića! Aleksandra Prijović otkrila lijepu vijest
Što će se dogoditi s Buckinghamskom palačom nakon najave princa Williama?
donio odluku
Panika u kraljevskoj obitelji nakon najave princa Williama: "Ovo je dugoročno"
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Austrija kaznila svoje državljane zbog nedozvoljenih simbola na Thompsonovu koncertu
EVO ZAŠTO
Austrija poslala kazne svojim državljanima koji su bili na Thompsonovu koncertu na Hipodromu
Mještani malenog otoka Ošljaka kraj Zadra otjerali su brodove s turistima
Potjerali turiste
Pobuna na našem otoku: "Vrhunac je bio kad mi je čovjek ušao u kuću i pitao gdje je toalet"
U prometnoj nesreći kod Imotskog preminula je pješakinja
u Dalmaciji
Automobil naletio na pješakinju: Nije joj bilo pomoći
show
Momčilo Otašević podijelio rijetku fotku sa svojom sestrom
''Na nju sam posebno slab''
Momčilo Otašević pozirao s mladom ženom koja je privukla svu pažnju njegovih pratitelja
Aleksandra Prijović čestitala rođendan suprugu Flipu Živojinoviću
Objavila i fotku
Slavlje kod Živojinovića! Aleksandra Prijović otkrila lijepu vijest
Ljepotica Nevena Nikolić osvojila je srce regionalnog miljenika žena Adija Šoše
lijepa i pametna!
Ova ljepotica osvojila je srce mostarskog miljenika žena, od njezinih fotki boli glava
zdravlje
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Šuga kod ljudi: Kako izgleda i koji je lijek?
Krivac je grinja
Šuga kod ljudi: Kako izgleda i koji je lijek?
Zanemareni simptom koji depresiju čini tako teškom za liječenje
Važna informacija
Zanemareni simptom koji depresiju čini tako teškom za liječenje
zabava
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Nezgodno
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
tech
Odluka koja se vozačima neće svidjeti: Želite ići brže? Morat ćete to dodatno platiti
Nova opcija
Odluka koja se vozačima neće svidjeti: Želite ići brže? Morat ćete to dodatno platiti
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Astronomi otkrili nešto neočekivano za crne rupe, nakon identificiranja signala "misterioznog diva"
Nova saznanja
Astronomi otkrili nešto neočekivano za crne rupe, nakon identificiranja signala "misterioznog diva"
sport
Luka Modrić oduševio potezom nakon utakmice: Svi bili pod tušem, a on pomagao suigraču
To je pravi lider
Modrić potezom nakon utakmice oduševio Italiju: "Dok su svi bili pod tušem, Luka je..."
Adrian Šemper izveo senzaciju u Italiji: Obranio četiri penala u jednoj utakmici
Ocjena 9,8
Hrvatski vratar izveo senzaciju u Kupu, Talijani u transu: "Ovo je nogometno čudo..."
Navijači Reala i Milana masovno dijele ovaj Modrićev potez, napravio je to deset godina mlađem
genije!
VIDEO Navijači Reala i Milana masovno dijele ovaj Modrićev potez, napravio je to deset godina mlađem
tv
Daleki grad: Nije mu jasno zašto to sada govori
DALEKI GRAD
Daleki grad: Nije mu jasno zašto to sada govori
Leyla: Stavili su im narukvice za praćenje kako bi mogli pratiti svaki njihov korak
LEYLA
Stavili su im narukvice za praćenje kako bi mogli pratiti svaki njihov korak
Zlatni kavez: Djevojčice su nestale, a ono što su otkrili je nevjerojatno!
ZLATNI KAVEZ
Djevojčice su nestale, a ono što su otkrili je nevjerojatno!
putovanja
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Zlatne godine
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Mračno doba
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Najveći outlet u Europi: Zlatni savjeti za šoping-izlet u Italiju
Super popusti
Najveći outlet u Europi: Zlatni savjeti za šoping-izlet u Italiju
novac
Obnavljaju se toplice na niti 100 kilometara od Zagreba. Vrijednost projekta 40,5 milijuna eura
Stoljetna tradicija
Obnavljaju se toplice na niti 100 kilometara od Zagreba. Vrijednost projekta 40,5 milijuna eura
Od duljine suknji do satelitskih snimki: Ovo je 11 alternativnih načina za praćenje gospodarstva
zaboravite statistiku
Od duljine suknji do satelitskih snimki: Ovo je 11 alternativnih načina za praćenje gospodarstva
Prepoznajte šefa iz noćne more: Tri jasna znaka da vam radno mjesto postaje toksično
Poznato ili...?
Prepoznajte šefa iz noćne more: Tri jasna znaka da vam radno mjesto postaje toksično
lifestyle
Smeđe haljine hit su jeseni 2025.
Svi ih nose
Ove haljine bit će veliki jesenski trend: Izdvojili smo 15 modela idealnih za posao i izlaske
Prva minica zagrebačke špice
PRIVUKLA POGLEDE
Prva minica zagrebačke špice: Haljinica koja najbolje izgleda kada se nosi bez grudnjaka
Bijele košulje za posao jesen 2025.
Od 13 eura
12 modela košulja i bluza koje ćemo ove jeseni nositi na posao i u izlaske
sve
Luka Modrić oduševio potezom nakon utakmice: Svi bili pod tušem, a on pomagao suigraču
To je pravi lider
Modrić potezom nakon utakmice oduševio Italiju: "Dok su svi bili pod tušem, Luka je..."
Momčilo Otašević podijelio rijetku fotku sa svojom sestrom
''Na nju sam posebno slab''
Momčilo Otašević pozirao s mladom ženom koja je privukla svu pažnju njegovih pratitelja
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene