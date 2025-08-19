Tko je glumica koja je s Edom Sheeranom stigla u Lijepu Našu? Pamte ju po eksplicitnim scenama

Glumica Pheobe Dynevor javnosti je poznata iz serije ''Bridgerton'', a ovih dana u Hrvatskoj ima poseban zadatak.

Phoebe Dynevor, zvijezda planetarno popularne serije ''Bridgerton'', snimljena je na Hvaru – i to u društvu nikoga drugog nego Eda Sheerana, jednog od najpoznatijih glazbenika današnjice.

Ed na Hvaru snima spot, a upravo ova lijepa glumica glumit će u njemu. A tko je ona?

Phoebe Dynevor Foto: Profimedia

Phoebe je rođena 1995. u Manchesteru, a dolazi iz obitelji povezanih s televizijom – majka Sally Dynevor javnosti je poznata iz serije ''Coronation Street'', dok joj je otac scenarist.

Phoebe Dynevor Foto: Profimedia

Glumačku karijeru započela je vrlo rano, još kao tinejdžerica u seriji ''Waterloo Road'', a kasnije je nastupala u serijama kao što su ''Prisoners' Wives'', ''The Village'' i američka verzija ''Snatcha''.

Phoebe Dynevor Foto: Profimedia

Pravu svjetsku slavu stekla je ulogom Daphne u prvoj sezoni serije ''Bridgerton''. U seriji glumi mladu pripadnicu elitne obitelji s početka 19. stoljeća koja ulazi u kompleksan odnos s vojvodom Hastingsom, kojeg tumači Regé-Jean Page. Njihova strastvena romansa, puna napetosti, intime i raskošnih kostima, brzo je postala glavna tema razgovora na društvenim mrežama.

Phoebe Dynevor Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Slavlje kod Živojinovića! Aleksandra Prijović otkrila lijepu vijest

Posebnu pozornost privukle su golišave scene između Phoebe i njezinog partnera u seriji, koje su – unatoč povijesnom kontekstu – bile iznimno eksplicitne. Scene s njihovog bračnog mjeseca brzo su obišle svijet i pretvorile je u globalnu zvijezdu, dok su istovremeno izazvale i pohvale i iznenađenja zbog smjelosti u jednoj kostimiranoj drami.

Phoebe Dynevor Foto: Profimedia

Phoebe je kasnije priznala da su joj te scene bile izazovne, ali da je osjećala profesionalnu i emocionalnu sigurnost zahvaljujući scenografima i podršci ekipe.

Galerija 12 12 12 12 12

Nakon uspjeha u seriji, nastavila je graditi filmsku karijeru. Publika ju je mogla gledati u filmovima ''The Colour Room'', ''Fair Play'' i ''Bank of Dave'', a uskoro stižu i novi projekti, uključujući psihološki triler ''Remain'', gdje glumi uz Jakea Gyllenhaala.

Phoebe Dynevor Foto: Profimedia

Phoebe Dynevor Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Trauma ju je odvela u pustinju! Priča o manekenki koja danas živi s Bušmanima

I dok joj karijera ide uzlaznom putanjom, ni njezin privatni život nije manje zanimljiv. Godine 2021. bila je u vezi s američkim komičarom Peteom Davidsonom, što je izazvalo veliki interes javnosti. Kasnije je izjavila kako je bila naivna misleći da će ta veza ostati privatna te da joj je cijela situacija bila nadrealna.

Phoebe Dynevor Foto: Profimedia

Phoebe Dynevor Foto: Profimedia

Danas je sretno zaručena za glumca Camerona Fullera, a zaruke su potvrdili u svibnju 2024. godine.

Phoebe Dynevor Foto: Profimedia

Phoebe Dynevor Foto: Profimedia

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Oni su najpoznatiji hrvački par, ali početak njihova odnosa nije bio idealan

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Podmorska fotka plavokose Velalučanke zaista oduzima dah: ''Kao da je morska vila''

Pogledaji ovo Celebrity Svjetska senzacija koja je napunila Hipodrom snimljena u Hrvatskoj!