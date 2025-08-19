Oni su najpoznatiji hrvački par, ali početak njihova odnosa nije bio idealan

Paul Michael Levesque i Stephanie McMahon na odmoru na jahti privukli sve poglede.

Paul Michael Levesque, poznatiji kao Triple H, i njegova supruga Stephanie McMahon nedavno su viđeni kako uživaju na odmoru na jahti na Mykonosu, u društvu svoje djece.

Opustili su se na moru, daleko od užurbanog poslovnog života u WWE-u, gdje oboje imaju važnu ulogu. Njihov zajednički izlazak na more još jednom je potvrdio koliko su i nakon više od dva desetljeća zajedno skladan i povezan par.

Paul Michael Levesque i Stephanie McMahon - 8 Foto: Profimedia

Paul Michael Levesque i Stephanie McMahon - 5 Foto: Profimedia

Paul Michael Levesque i Stephanie McMahon - 6 Foto: Profimedia

Njihova ljubavna priča započela je početkom 2000-ih godina, dok su oboje bili duboko uključeni u WWE. Paul (Triple H) tada je već bio etablirana zvijezda u ringu, a Stephanie McMahon, kći vlasnika WWE-a Vincea McMahona, gradila je karijeru i kao glumica u scenarističkim zapletima i kao menadžerica u kompaniji.

Paul Michael Levesque i Stephanie McMahon - 1 Foto: Profimedia

Paul Michael Levesque i Stephanie McMahon - 4 Foto: Profimedia

Paul Michael Levesque i Stephanie McMahon - 2 Foto: Profimedia

Prvi put su se povezali kroz storyline u WWE-u – na ekranu su glumili bračni par. Međutim, kemija između njih bila je toliko očita da se vrlo brzo prenijela i u privatni život. Ono što je počelo kao dio zabavne industrije pretvorilo se u ozbiljnu ljubavnu vezu.

Njihova veza u početku nije bila jednostavna. Vince McMahon nije bio oduševljen idejom da njegova kći bude u vezi s jednim od glavnih hrvača kompanije. Postojali su i poslovni i obiteljski pritisci. No, Paul i Stephanie dokazali su da je njihova ljubav iskrena i snažna. Nakon nekog vremena, i Vince je prihvatio njihovu vezu.

Paul i Stephanie vjenčali su se 2003. godine. Njihovo vjenčanje bilo je veliko, ali i intimno proslavljeno među obitelji, prijateljima i WWE zajednicom. Zajedno imaju tri kćeri, a obitelj im je uvijek na prvom mjestu. Unatoč zahtjevnim rasporedima i velikim odgovornostima u kompaniji, uspjeli su održati balans između poslovnog i privatnog života.

Njihova priča nije samo ljubavna, nego i poslovna. Stephanie McMahon postala je jedna od najistaknutijih žena u povijesti WWE-a, dok je Triple H preuzeo ključne uloge u kreativnom i razvojnome segmentu kompanije, posebno kroz NXT brend. Njih dvoje često se nadopunjuju u poslu, a njihova sinergija pridonijela je tome da WWE postane globalni brend kakav je danas.

Zajedno imaju i dvoje djece, Auroru i Murpyha.

Paul Michael Levesque i Stephanie McMahon - 3 Foto: Profimedia

Priča Paula Michaela Levesquea i Stephanie McMahon je spoj ljubavi, obitelji i strasti prema poslu. Od prvih dana kada su se upoznali preko ringa, do odmora na jahti u Grčkoj s djecom, ostali su snažan tim. Njihov odnos svjedoči da prava ljubav može pronaći put čak i u najneočekivanijim okolnostima – pa čak i u svijetu profesionalnog hrvanja.

