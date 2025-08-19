Hoće li zbog ovog videa za hrvatsku vizažisticu čuti i najpoznatiji svjetski nogometaš?

Marina Mamić udružila je pratitelje na svom posljednjem videu, a nada se odgovoru jednog od najpoznatijeg nogometaša svih vremena.
Pomoću šminke transformirala se u jedno od najvećih nogometnih imena na svijetu, Cristiana Ronalda.
''Cristiano Ronaldo transformacija. Što kažete na ovu? Ajmo ga svi zajedno tagirati pa možda dođe nekim čudom i do njega!'' pozvala je pratitelje u komentarima.
Marina Mamić kao Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram
Nedavno je transformacijom sve rasplakala. O kome se radi, pogledajte OVDJE.
Marina Mamić Foto: Instagram
A je li joj uspjelo transformirati se u Severinu, pogledajte OVDJE.
Marina Mamić Foto: Instagram
