Hoće li zbog ovog videa za hrvatsku vizažisticu čuti i najpoznatiji svjetski nogometaš?

Marina Mamić udružila je pratitelje na svom posljednjem videu, a nada se odgovoru jednog od najpoznatijeg nogometaša svih vremena.

Naša najpoznatija vizažistica Marina Mamić još jednom je pokazala svoj nevjerojatni talent.

Pomoću šminke transformirala se u jedno od najvećih nogometnih imena na svijetu, Cristiana Ronalda.

''Cristiano Ronaldo transformacija. Što kažete na ovu? Ajmo ga svi zajedno tagirati pa možda dođe nekim čudom i do njega!'' pozvala je pratitelje u komentarima.

Marina Mamić kao Cristiano Ronaldo

Nedavno je transformacijom sve rasplakala. O kome se radi, pogledajte OVDJE.

Marina Mamić

A je li joj uspjelo transformirati se u Severinu, pogledajte OVDJE.

Marina Mamić

