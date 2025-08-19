Isklesani torzo našeg nogometaša krade fokus s njegove zgodne supruge

Ivan Rakitić i Raquel Mauri pozirali su u moru, svi su gledali u nogometaševe isklesane mišiće.

Legendarni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić uživa u ljetnim danima sa suprugom Raquel Mauri i kćerkama, a njihove nove fotografije oduševile su pratitelje.

Na slikama snimljenima na plaži u idiličnom resortu, Rakitić je u prvom planu – ponosno pokazuje svoju isklesanu figuru i mišiće koji su rezultat dugogodišnje karijere i sportskog načina života. U plavim prugastim kupaćim gaćicama i s osmijehom na licu, bivši hrvatski reprezentativac izgleda bolje nego ikad.

Uz njega je uvijek šarmantna Raquel, koja je zablistala u bijeloj prozračnoj haljini i sa šeširom na glavi. Par nije skrivao nježnost – na jednoj fotografiji izmjenjuju poljubac dok im se kćerka opušta na luftiću u plićaku.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 4 Foto: Instagram

Raquel Mauri i Ivan Rakitić - 2 Foto: Instagram

Rakitić i Raquel važe za jedan od najskladnijih parova na nogometnoj sceni. Njihova ljubavna priča traje više od desetljeća, a zajednički trenuci poput ovih pokazuju da se i dalje vole kao prvog dana.

Ivan Rakitić - 3 Foto: Instagram

Ivan Rakitić na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Da ovako dobro izgledaju nije čudo jer je Raquel nedavno pokazala i da zajedno vježbaju.

