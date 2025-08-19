Što se događa? U novom videu Madonna jedva hoda

Madonna je rođendan proslavila u Italiji s obitelji, a njezin najnoviji video zabrinuo je njezine obožavatelje.

Madonna je nedavno u Firenci proslavila svoj 67. rođendan, a slavlje je, kao i uvijek, bilo u velikom stilu. No, iako je godinama sinonim za energiju i scensku snagu, ovoga puta fanove je iznenadila u nešto drugačijem izdanju.

Na društvenim mrežama pojavio se video koji je zabrinuo brojne obožavatelje. Pop ikona viđena je kako polako šeta ulicama Firence, vidno oslonjena na svog 38 godina mlađeg partnera, nogometaša Akeema Morrisa, s kojim je u vezi već tri godine.

Madonna i Akeem Morris - 9 Foto: Profimedia

Madonna i Akeem Morris - 8 Foto: Profimedia

Odjevena u dugu, svijetlu haljinu i plavi ogrtač, s bijelim šeširom i velikim sunčanim naočalama, Madonna je djelovala iscrpljeno i krhko, a njezin pognuti hod mnogima je bio razlog za zabrinutost.

Video je odmah izazvao lavinu komentara.

''Što joj se dogodilo?'', ''Budite ljubzni! Rekao bih da su joj koljena i kukovi uništeni od godina plesa i turneja. Moguće je d ima artritis ili čak osteoporozu. Ima 67 godina, eto to se događa'', ''Ona se baš potrošila tijekom života, ali sve je to za ljude'', ''Pa nije 67 godina toliko puno, ovo je baš zabrinjavajuće'', ''Brinem se za nju, ovo ne izgleda baš dobro'', dio je komentara ispod videa.

Madonna Foto: Profimedia

Inače, slavna pjevačica i ove je godine rođendan odlučila proslaviti u Italiji, a s jedne od terasa palače Pannocchieschi d'Elci promatrala je poznatu firentinsku utrku Contrada.

Madonna Foto: Profimedia

