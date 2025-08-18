Tko je kći francuske prve dame Brigitte Macron? Zabila je nož u leđa svojoj obitelji

Veliku potporu Emmanuelu Macronu u njegovoj političkoj karijeri pružila mu je i njegova pokćerka Tiphaine Auzière.

Vezu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njegove supruge Brigitte otpočetka njegovog mandata bilježe kontroverze. Još kao srednjoškolac, Macron je odlučio kako će se oženiti za Brigitte, koja je 24 godine starija od njega, a predavala mu je u školi.

Iz ranijeg braka s André-Louisom Auzièreom, 72-godišnja Prva dama je dobila troje djece, od kojih je najmlađa 41-godišnja Tiphaine Auzière.

Odvjetnica sa širokim poljem interesa već godinama javno brani majku, kritiziravši kontroverze i glasine, uključujući one na društvenim mrežama, napominjući kako su često te vrlo uvredljive i neutemeljene. Svog očuha, od kojeg je mlađa sedam godina, podržavala je tijekom izborne kampanje 2017., što je bio jedan od njezinih rijetkih pojavljivanja u javnom i političkom životu.

Nakon mature u školi La Providence, upisala je studij na sveučilištu Sorbonne, gdje je odabrala specijalizaciju iz radnog prava, a tijekom stažiranja je radila kao sindikalna braniteljica. Poslije diplome, pridružila se jednom odvjetničkom uredu, a od 2020. je partnerica u tvrtki Challenges Avocats.

Osim što je odvjetnica, Tiphaine je i književnica. Godine 2024. objavila je svoj prvi roman, sudsku dramu "Assises", u kojoj se dotiče teme nasilja u obitelji i zakonodavnog okvira za zaštitu žrtava.

Do siječnja ove godine, Tiphaine je bila u braku s gastroenterologom Antoineom Choteauom, s kojim ima dvoje djece, a početkom ove godine bila je u centru skandala kada je, prema pisanjima francuskih medija, započela romantičnu vezu s kontroverznim francuskim televizijskim voditeljem Cyrilom Hanounom, žestokim kritičarem njezinog očuha. Ova neočekivana romansa započela je nakon njezinog angažmana kao pravnu komentatoricu u Hanounimoj sada ugašenoj emisiji.

