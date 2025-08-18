Tko je Luka Sučić kojeg je Dalić otpisao s kvalifikacija za Svjetsko? Plavim očima osvojio je srca navijačica

Luka Sučić tema je medija nakon što ga izbornik Zlatko Dalić nije pozvao na kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo zbog odlaska na sestrinu svadbu,

Zlatko Dalić objavio je popis igrača za rujanske utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, više pročitajte OVDJE.

Domaćim medijima odjeknula je vijest kako na popisu nije mladi igrač Luka Sučić koji će umjesto na kvalifikacije ići na svadbu svoje sestre.

Luka Sučić - 4 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Plavooki Luka je rođen u austrijskom Linzu, ali njegovi roditelji dolaze iz Bugojna u BiH koje su morali napustiti za vrijeme Domovinskog rata.

Luka Sučić - 3 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Inače, Sučić trenutno igra za Real Sociedad, a za prvu postavu naše reprezentaciju debitirao je 2021. godine.

Svoj život skriva od javnosti, ali u intervjuu za Sportske novosti 2023. godine, 22-godišnji veznjak priznao je da u njegovom životu ipak postoji netko poseban.

Luka Sučić - 3 Foto: Instagram

''Sve su vam već rekli'', rekao je kroz smijeh pa dodao: ''Da, točno, već neko vrijeme sam u sretnoj vezi s Magdalenom. Sretni smo!''

O samozatajnoj Magdaleni Radoš ne zna se mnogo, osim da dolazi, kako Luka kaže, ''iz njegovog kraja'', a za vrijeme božićnih praznika par je objavio svoju prvu fotografiju na društvenim mrežama.

Luka Sučić - 8 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Luka Sučić - 1 Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Ipak, ta fotografija s njegovih društvenih mreža nestala pa trenutno nije poznato jesu li još u vezi ili je ljubav pukla.

Luka Sučić - 2 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Luka Sučić - 6 Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

