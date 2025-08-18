Hrvatska influencerica pokazala bujni dekolte u Sarajevu: Ima tri diplome i skoro 500 tisuća pratitelja

Naša influencerica Isabela Rakonić mamila je poglede u izdanju s dubokim dekoltom i prorezima.
Za ovu svečanu priliku Isabella je odabrala efektan crni outfit koji spaja eleganciju i moderni seksipil. Nosila je haljinu s naglašenim dekolteom i detaljem otvorenog struka, koja je savršeno naglasila njezinu figuru. Izdanje je upotpunila decentnom torbicom u crnoj boji, visećim naušnicama i sofisticiranom frizurom.
Isabella Rakonić Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Inače, ova dama popularnost je stekla na društvenim mrežama gdje je prati publika zaljubljena u modu i iskrene komentare iz svakodnevnog života.
Na Instagramu je prati više od 490 tisuća pratitelja.
Isabella iza sebe ima i impresivno obrazovanje – u Zagrebu je završila Pravni fakultet te Fakultet političkih znanosti, a studirala je i pravo na prestižnom sveučilištu Georgetown u Sjedinjenim Američkim Državama.
