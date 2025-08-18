Tko je transrodna pjevačica koja se proslavila u srpskom glazbenom showu?

Alinu Juhart gledatelji ispred malih ekrana upoznali su 2023. godine, kada se natjecala u srpskom glazbenom showu.
Treću večer 31. Sarajevo Film Festivala na crvenom tepihu pojavila se Alina Juhart, transrodna pjevačica koja je javnosti poznata iz glazbenog showa ''Zvezde Granda''.
Naime, osim u svijetu glazbe, sada se pojavila i na malim ekranima. Alina je ostvarila glumačku ulogu u filmu ''Fantasy'', čija je regionalna premijera prikazana upravo na ovom prestižnom filmsku festivalu u Sarajevu.
Alina Juhart Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Za tu posebnu večer Alina je odabrala upečatljivu ružičastu mini haljinu asimetričnog kroja s korzetom. Izdanje je upotpunila srebrnim štiklama i torbicom izrađenom od bijelih perlica, dok su decentne naušnice i narukvica dale notu glamura.
Alina Juhart Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Ta Slovenka u srpskom glazbenom natjecanju bila je 2023. godine.
Osim na glazbenoj i filmskoj sceni, Alina je aktivna i na društvenim mrežama, gdje je prati nešto više od četiri tisuće ljudi. Sa svojim pratiteljima redovito dijeli trenutke iz privatnog života, ali i poslovne uspjehe.
