Kako izgleda partnerica Darka Rundeka? Poveo ju je u rijedak izlazak, ovo su najnovije fotke

Darko Rundek u rijetki izlazak poveo je svoju partnericu Sandu Hržić.

Na Sarajevo Film Festivalu pojavili su se u rijetkom zajedničkom izlasku Darko Rundek i njegova partnerica Sanda Hržić.

Privlačeći pažnju ne samo svojom prepoznatljivom pojavom, nego i tihom snagom ljubavi koja traje desetljećima, došli su na crveni tepih držeći se ruku pod ruku, sa sunčanim naočalama te s osmijesima na licima.

Darko Rundek i Sanda Hržić - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Darko Rundek i Sanda Hržić - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Darko Rundek i Sanda Hržić - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Darko Rundek i Sanda Hržić - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Darko i Sanda zajedno su već desetljećima, a 1991. godine dobili su i sina koji ima vrlo specifično ime, Davida Vida Dimitrija Sebastiana Ernesta Viktora.

Darko Rundek i Sanda Hržić - 1 Foto: Darko Tomas / CROPIX

O njihovoj ljubavi ne zna se gotovo ništa. Svoj odnos uvijek su čuvali od javnosti, a poznato je kako su vrlo ekološki osvješteni te su 2021. godine pričali o svom ''zero waste'' načinu života.

Žive na Braču te uzgajaju svoj vrt.

Darko Rundek i Sanda Hržić - 2 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

