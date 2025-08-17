Top ili flop? Na prestižni festival stigla je u providnoj haljini koja graniči s elegancijom

Na crvenom tepihu filmskog festivala u Sarajevu providna haljina Lejle Šabić privlačila je pozornost.

Sarajevo Film Festival i ove je godine okupio brojna poznata imena, no posebnu pažnju privukla je Lejla Šabić koja je na crvenom tepihu zablistala u glamuroznoj, potpuno providnoj haljini.

Lejla je odabrala kreaciju koja spaja modernu drskost i klasičnu eleganciju – duga, pripijena haljina napravljena je od prozirnog materijala, ukrašena raskošnim aplikacijama i kristalima koji prate liniju tijela.

Lejla Šabić - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Lejla Šabić - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

S osmijehom i sigurnim stavom, Lejla je prošetala crvenim tepihom te pokazala kako se nosi kombinacija koja istovremeno otkriva i skriva.

Kakva vam je Lejlina kombinacija? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Tko je istetovirana ''brazilska Georgina'' koja je u haljini s prorezima plijenila poglede u Sarajevu?

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Manekenka u haljini kao iz bajke zasjala na crvenom tepihu, društvo joj je pravila preslatka nasljednica