Top ili flop? Na prestižni festival stigla je u providnoj haljini koja graniči s elegancijom

Na crvenom tepihu filmskog festivala u Sarajevu providna haljina Lejle Šabić privlačila je pozornost.
Sarajevo Film Festival i ove je godine okupio brojna poznata imena, no posebnu pažnju privukla je Lejla Šabić koja je na crvenom tepihu zablistala u glamuroznoj, potpuno providnoj haljini.
Lejla je odabrala kreaciju koja spaja modernu drskost i klasičnu eleganciju – duga, pripijena haljina napravljena je od prozirnog materijala, ukrašena raskošnim aplikacijama i kristalima koji prate liniju tijela.
Lejla Šabić - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Lejla Šabić - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell
S osmijehom i sigurnim stavom, Lejla je prošetala crvenim tepihom te pokazala kako se nosi kombinacija koja istovremeno otkriva i skriva.
