Manekenka u haljini kao iz bajke zasjala na crvenom tepihu, društvo joj je pravila preslatka nasljednica

Prekrasna manekenka privukla je pozornost fotografa i publike, a mnogi su je proglasili jednom od najbolje odjevenih dama druge večeri prestižnog festivala u Sarajevu.

Jedna od najpoznatijih bosanskohercegovačkih manekenki, Sarah Čerkez, pojavila se tijekom druge večeri na crvenom tepihu 31. Sarajevo Film Festivala i još jednom dokazala zašto slovi za jednu od najljepših žena regije.

Za ovu prigodu odabrala je elegantnu dugu haljinu u nježnoj ružičastoj nijansi, koja je svojim krojem naglasila njezinu profinjenu figuru. S osmijehom na licu i samouvjerenim nastupom, Sarah je privukla pozornost fotografa i publike, a mnogi su je proglasili jednom od najbolje odjevenih dama večeri.

Sarah Čerkez Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Sarah Čerkez Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Pogledaji ovo Nekad i sad Nives Celzijus pokazala kako je izgledala s 18 godina: ''Od tada se promijenilo samo...''

Društvo joj je pravila i njezina preslatka nasljednica koja je s mamom rado pozirala fotografima.

Sarah Čerkez Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Splićanin Šime više ne izgleda ovako, na njegov novi imidž reagirala je i Maja Šuput

Galerija 4 4 4 4 4

Sviđa li vam se izdanje Sarah Čerkez? Savršeno, baš je kao iz bajke

Ne, nije mi ništa posebno Savršeno, baš je kao iz bajke

Ne, nije mi ništa posebno Ukupno glasova:

Inače, ova manekenka ostvarila je suradnje sa svjetskim modnim kućama poput Alexandra McQueena i Dolce & Gabbana te je vlasnica umjetničke galerije.

Na 31. Sarajevo Film Festivalu, koji se održava do 22. kolovoza, prikazat će se 227 filmova i serija iz 65 država u 22 festivalska programa.

Tko je bivša misica koja je glamurozno izdanje u Sarajevu začinila seksi prorezom na nozi? Više pročitajte OVDJE.

Džejla Glavović Očuz Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Naša glumica Ksenija Pajić izgledala je kao holivudska diva na crvenom tepihu prestižnog festivala. Fotografije pogledajte OVDJE.

Ksenija Pajić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Fotka o kojoj svi pričaju! Golišavo izdanje ove ljepotice izazvalo je buru na internetu

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zbog ovih vrućih prizora s plaže našu pjevačicu prozvali najseksipilnijom Hrvaticom

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima