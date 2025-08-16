Manekenka u haljini kao iz bajke zasjala na crvenom tepihu, društvo joj je pravila preslatka nasljednica

Prekrasna manekenka privukla je pozornost fotografa i publike, a mnogi su je proglasili jednom od najbolje odjevenih dama druge večeri prestižnog festivala u Sarajevu.
Za ovu prigodu odabrala je elegantnu dugu haljinu u nježnoj ružičastoj nijansi, koja je svojim krojem naglasila njezinu profinjenu figuru. S osmijehom na licu i samouvjerenim nastupom, Sarah je privukla pozornost fotografa i publike, a mnogi su je proglasili jednom od najbolje odjevenih dama večeri.
Sarah Čerkez Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Sarah Čerkez Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Društvo joj je pravila i njezina preslatka nasljednica koja je s mamom rado pozirala fotografima.
Sarah Čerkez Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Inače, ova manekenka ostvarila je suradnje sa svjetskim modnim kućama poput Alexandra McQueena i Dolce & Gabbana te je vlasnica umjetničke galerije.
Na 31. Sarajevo Film Festivalu, koji se održava do 22. kolovoza, prikazat će se 227 filmova i serija iz 65 država u 22 festivalska programa.
Džejla Glavović Očuz Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Ksenija Pajić Foto: Armin Durgut/PIXSELL
