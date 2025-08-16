Kao holivudska diva! Naša predivna glumica zablistala na crvenom tepihu prestižnog festivala

Ksenija Pajić pojavila se na otvorenju 31. Sarajevo Film Festivala u izdanju koje nije prošlo nezapaženo.

Zvijezda naše serije "U dobru i zlu" te filma "Paviljon", kojim je otvoren 31. Sarajevo Film Festival, Ksenija Pajić privukla je posebnu pažnju na crvenom tepihu u haljini dostojnoj holivudskih premijera.

Ksenija se pojavila u elegantnoj crnoj haljini otvorenih ramena s bijelim detaljem preko dekoltea, a svoj izgled upotpunila je zlatnim naušnicama i crvenim ružem, koji joj je dao dodatnu dozu glamura.

Ksenija Pajić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ksenija Pajić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!

Njezina prepoznatljiva frizura savršeno je zaokružila cijeli dojam, istaknuvši njezinu prirodnu ljepotu i bezvremensku eleganciju.

Ksenija Pajić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ksenija Pajić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Galerija 15 15 15 15 15

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeziva priča o misterioznom nestanku djevojke s kruzera, obitelj još vjeruje da je živa!

Na 31. Sarajevo Film Festivalu, koji se održava do 22. kolovoza, prikazat će se 227 filmova i serija iz 65 država u 22 festivalska programa.

Što kažete na izdnje Ksenije Pajić? Prekrasna je!

Ne sviđa mi se Prekrasna je!

Ne sviđa mi se Ukupno glasova:

Inače, film ''Paviljon'' je crna komedija o grupi stanara staračkog doma ''Paviljon'', koji se nakon godina zlostavljanja i poniženja odlučuju na oružanu pobunu.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Ekskluzivne fotke! Bivša spajsica snimljena u Hrvatskoj sa suprugom koji se našao u središtu skandala

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity I pogled na more pao je u drugi plan pred pojavom Lane Klingor Mihić u bikiniju!

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgledaju kćeri Tomislava Karamarka? Ponosno se pohvalio rijetkom obiteljskom fotkom