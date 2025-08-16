Kao holivudska diva! Naša predivna glumica zablistala na crvenom tepihu prestižnog festivala

Ksenija Pajić pojavila se na otvorenju 31. Sarajevo Film Festivala u izdanju koje nije prošlo nezapaženo.
Zvijezda naše serije "U dobru i zlu" te filma "Paviljon", kojim je otvoren 31. Sarajevo Film Festival, Ksenija Pajić privukla je posebnu pažnju na crvenom tepihu u haljini dostojnoj holivudskih premijera.3 vijesti o kojima se priča "Još jedan dan..." Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio! rodila je s 50 godina Tko je najbogatija Bosanka? Od opkoljenog Sarajeva došla je do nezamislivog luksuza predivna ljubavna priča Makedonski zavodnik oženio je lijepu hrvatsku voditeljicu, a svi još pamte njihovu spektakularnu prosidbu
Ksenija se pojavila u elegantnoj crnoj haljini otvorenih ramena s bijelim detaljem preko dekoltea, a svoj izgled upotpunila je zlatnim naušnicama i crvenim ružem, koji joj je dao dodatnu dozu glamura.
Ksenija Pajić Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Ksenija Pajić Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Pogledaji ovo Celebrity Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!
Njezina prepoznatljiva frizura savršeno je zaokružila cijeli dojam, istaknuvši njezinu prirodnu ljepotu i bezvremensku eleganciju.
Ksenija Pajić Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Ksenija Pajić Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Galerija 15 15 15 15 15
Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeziva priča o misterioznom nestanku djevojke s kruzera, obitelj još vjeruje da je živa!
Na 31. Sarajevo Film Festivalu, koji se održava do 22. kolovoza, prikazat će se 227 filmova i serija iz 65 država u 22 festivalska programa.
Inače, film ''Paviljon'' je crna komedija o grupi stanara staračkog doma ''Paviljon'', koji se nakon godina zlostavljanja i poniženja odlučuju na oružanu pobunu.
1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Ekskluzivne fotke! Bivša spajsica snimljena u Hrvatskoj sa suprugom koji se našao u središtu skandala
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity I pogled na more pao je u drugi plan pred pojavom Lane Klingor Mihić u bikiniju!
Pogledaji ovo Celebrity Kako izgledaju kćeri Tomislava Karamarka? Ponosno se pohvalio rijetkom obiteljskom fotkom